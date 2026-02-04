BRB decide vender carteira do Banco Master

Banco de Brasília (BRB) decidiu vender toda a carteira adquirida do Banco Master, afirmou o presidente da instituição, Nelson Antônio de Souza, ao portal Metrópoles

Fachada do Banco de Brasília (BRB) (Divulgação/ BRB)

O Banco de Brasília (BRB) decidiu vender toda a carteira adquirida do Banco Master, afirmou o presidente da instituição, Nelson Antônio de Souza, ao portal Metrópoles. O pacote, avaliado em R$ 21,9 bilhões, inclui carteiras de atacado, pessoas físicas e fundos.

Souza deve negociar pessoalmente os ativos com possíveis compradores, na Faria Lima, em São Paulo, nesta quarta-feira (4).

De acordo com o presidente, “o banco está tomando todas as providências de fortalecimento e preservação dos recursos dos clientes e do controlador, tanto do ponto de vista de liquidez quanto de capital e transparência”.

“O banco está cada vez mais forte e hoje tem uma gestão completa”, acrescentou Souza, que ocupa o cargo desde a deflagração da Operação Compliance Zero, em novembro do ano passado.

O BRB elabora, ainda, um plano de capital que prevê as opções para capitalização, como a criação de um Fundo de Investimento Imobiliário (FII) e empréstimo junto ao Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

Caso a venda dos ativos seja efetivada, o banco não precisará de aporte do Governo do Distrito Federal (GDF), outra opção analisada.

Com informações do portal Metrópoles.