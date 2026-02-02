Estado tem mais de 430 mil pessoas beneficiadas em fevereiro com isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

Segundo o governo federal, até o ano passado, cerca de 419,2 mil declarantes de Imposto de Renda em Pernambuco já não pagavam. Com mudanças, o número subirá para 695,4.

A partir deste mês, cerca de 15 milhões de brasileiros serão beneficiados diretamente com a isenção total do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil.

Também passa a valer a redução nos descontos para aqueles com renda mensal entre R$ 5 mil e R$ 7.350.

Em Pernambuco, mais de 432,9 mil contribuintes serão contemplados pelas medidas, segundo o governo federal.

Em janeiro, uma parcela dos contribuintes começou a perceber, no contracheque do mês, o salário com isenção ou desconto.

De acordo com informações do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal (CETAD), mais de 276,2 mil trabalhadores pernambucanos que ganham até R$ 5 mil por mês deixarão de pagar o tributo a partir de fevereiro.

Outras 156,6 mil pessoas com renda entre R$ 5 mil e R$ 7,35 mil mensais terão descontos progressivos no estado.

Até o ano passado, cerca de 419,2 mil declarantes de Imposto de Renda em Pernambuco já não pagavam o IR.

Com as novas mudanças, o número subirá para 695,4, representando uma injeção importante de recursos para a economia estadual.

A norma

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou em 26 de novembro de 2025 a lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) para contribuintes que recebem até R$ 5 mil mensais.

A medida, uma das mais aguardadas na área econômica, estabeleceu ainda os descontos parciais para rendas de até R$ 7.350.

A isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e a redução nos descontos para quem tem renda entre R$ 5 mil e R$ 7.350 beneficiam trabalhadores de todas as 27 unidades da Federação.

São Paulo, com mais de 3,7 milhões de pessoas com renda até R$ 5 mil e outras 1,82 milhão com salários entre R$ 5 mil e R$ 7.350, lidera as estatísticas. Minas Gerais, com mais de 1,18 milhão isentos totalmente e 565 mil isentos parcialmente, é o único estado, além de São Paulo, com mais de um milhão de trabalhadores que deixarão de pagar o Imposto de Renda.

Completam a lista dos estados com maior número de pessoas beneficiadas o Rio de Janeiro (861 mil isentos totalmente e 463,3 parcialmente), o Rio Grande do Sul (849,7 mil e 412,7 mil) e o Paraná.