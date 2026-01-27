INSS: Nacionalização retira mais de 118 mil benefícios da fila de espera, segundo Instituto

Nacionalização da fila de análise de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) concluiu 60 mil análises de pedidos de benefícios (Foto: Pedro Gustavo)

A nacionalização da fila de análise de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deu início a mais de 118 mil análises de pedidos de benefícios que estavam parados há mais de 45 dias. Segundo informações divulgadas pela autarquia nesta terça-feira (27), em uma semana, 60 mil análises foram concluídas.

Para o presidente do INSS, Gilberto Waller, a ação foi resultado de um esforço adicional da força de trabalho. “Além da nossa produção ordinária, que gira em torno de 1,1 milhão de análises por mês, conseguimos, em apenas uma semana, puxar mais de 118 mil benefícios para análise. Mantido esse ritmo, serão cerca de 480 mil análises extras por mês. Nossa expectativa é que esse trabalho tenha um impacto significativo na redução da fila nos próximos meses”, afirma.

Ainda de acordo com Waller, a nacionalização dos processos agiliza o andamento das análises. “Essa nacionalização permite uma atuação mais justa e estratégica, direcionando um maior número de servidores para os casos de maior espera. Nossa prioridade é enfrentar a fila de forma efetiva, com foco em benefícios como o BPC (Benefício de Prestação Continuada) e os benefícios por incapacidade, que juntos representam quase 80% da demanda”, destaca.

Nacionalização

A nacionalização das filas de análise de benefícios entrou em vigor em 13 de janeiro, quando o INSS publicou a Portaria PRES/INSS nº 1.919, que promoveu mudanças no Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB) e no Pagamento Extraordinário. A principal mudança foi a nacionalização das filas de análise, que deixaram de ser regionais e passaram a ser organizadas em âmbito nacional.

De acordo com o INSS, com a alteração, os servidores de regiões com melhor desempenho passam a atuar também na análise de processos de localidades com maior tempo de espera, permitindo maior eficiência no atendimento.