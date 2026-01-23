Chapéu de Palha 2026: Governo de Pernambuco inicia cadastramento do programa para trabalhadores da Fruticultura Irrigada e Pesca Artesanal do Sertão

O cadastramento dos trabalhadores da Fruticultura Irrigada e da Pesca Artesanal do Sertão seguirá até o dia 6 de fevereiro (Foto: Divulgação)

O Governo de Pernambuco inicia na próxima segunda-feira (26), em Petrolina, o cadastramento no Programa Chapéu de Palha 2026 para os trabalhadores da Fruticultura Irrigada e da Pesca Artesanal do Sertão. A ação acontece por meio da Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional (Seplag-PE),

Para os trabalhadores da Fruticultura Irrigada, o valor do benefício é de R$ 373,08. Nesse segmento, oito municípios serão contemplados. Já os beneficiários do setor de Pesca Artesanal do Sertão receberão R$ 387,94. Essa iniciativa integra 17 cidades, apenas na região sertaneja.

De acordo com informações da Seplag-PE, em Petrolina, os polos de cadastramento do segmento da Fruticultura funcionarão, das 8h às 17h, na Escola Estadual Antônio Nunes dos Santos, Escola Estadual Poeta Carlos Drummond de Andrade, Escola Municipal João Nunes e Escola de Referência de Ensino Fundamental e Médio Nossa Senhora Aparecida, além da Escola de Referência em Ensino Fundamental Moysés Barbosa, que também será um polo do segmento da Pesca.

O cadastramento dos dois segmentos seguirá até o dia 6 de fevereiro, passando também pelos municípios de Belém de São Francisco, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Cabrobó, Ibimirim, Petrolândia, Araripina, Parnamirim, Serrita, Floresta, Itacuruba, Serra Talhada, Iguaraci, Afogados da Ingazeira, Custódia e Jatobá. O cronograma completo está disponível no site https://www.seplag.pe.gov.br/.

“É muito importante que as trabalhadoras e os trabalhadores da Fruticultura Irrigada e da Pesca Artesanal do Sertão do Estado fiquem atentos aos requisitos e à documentação exigida para o cadastramento do Programa Chapéu de Palha, além do cronograma e locais dos polos mais próximos deles. O programa segue bastante fortalecido pelo Governo de Pernambuco para dar o suporte necessário a todos que possuem o direito ao benefício, que já teve os valores reajustados e o incremento de uma nova parcela nos três segmentos na atual gestão, tendo passado de quatro para cinco. E continuamos a dialogar com os trabalhadores, sindicatos, associações e colônias para avançarmos ainda mais”, disse o disse o coordenador do Programa Chapéu de Palha e gerente-geral de Articulação Institucional da Seplag-PE, Marcos Alves.

Requisitos

Para se tornar beneficiário no segmento da Fruticultura Irrigada do Chapéu de Palha, o trabalhador precisa ter acima de 18 anos, ser morador dos municípios pernambucanos contemplados por esse segmento do programa.

Além disso, o interessado precisa possuir no último contrato na Carteira de Trabalho Digital a comprovação de atuação na atividade, que inclui a função de auxiliar de câmara fria e de casa de embalagem, embalador e tratorista, e não estar recebendo seguro-desemprego ou pensão pelo INSS.

Já no setor de Pesca Artesanal, para ter o benefício é necessário comprovar o exercício exclusivo da atividade nos últimos 12 meses com o Registro Geral da Pesca (RGP) e demais documentos.

Os profissionais desempregados por conta da entressafra da fruta ou do período defeso e com idade entre 18 e 29 anos que possuem outro beneficiário residindo no mesmo domicílio também podem realizar o cadastramento desde que atendam aos demais requisitos do programa.

Cadastro

Para realizar o cadastro, é necessário apresentar o comprovante do PIS ou NIS, RG, CPF, comprovante de residência, Carteira Trabalho Digital expedida até 30 dias anteriores ao cadastro e Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) atualizado.

O programa Chapéu de Palha atende todos os trabalhadores rurais da fruticultura e da pesca, sejam filiados ou não a sindicatos, associações e colônias, seguindo o cadastramento conforme o cronograma de cada cidade.

Para mais informações, o atendimento é feito por meio do telefone: 0800.282.5158 ou (83) 99108-0333, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

