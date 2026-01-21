Recife sedia pela primeira vez Conferência Nacional da Anac

O Recife foi escolhido para sediar a conferência por ter consolidado sua importância econômica e turística como hub estratégico no Nordeste (Crédito: Léo Caldas/ Aena)

Pela primeira vez, o Recife sedia a Conferência Nacional de Slots, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), um encontro para discutir a malha aérea nacional. O evento começa a partir desta quarta-feira (21) e segue até a sexta-feira (23) no Novotel Marina Recife, no bairro de São José.

Segundo a Anac, a Conferência tem como objetivo promover ajustes nos horários de pousos e decolagens em todo o Brasil, evitando a saturação em períodos como verão e inverno. Na prática, a ideia é promover o uso mais eficiente da infraestrutura aeroportuária brasileira.

O Recife foi escolhido para sediar a conferência por ter consolidado sua importância econômica e turística como hub estratégico no Nordeste. A capital pernambucana também segue, ano a ano, apresentando crescimento expressivo de voos e atração de novos destinos internacionais.

“Ter o Recife sediando a Conferência de Slots da Anac, que só acontece duas vezes no ano, com objetivo de ajustar a malha aérea para o verão de 2026 é fruto do trabalho que a Prefeitura do Recife, através das secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Turismo e Lazer do Recife, tem feito. O Recife avança como uma capital que possui um ambiente de negócio moderno, dinâmico, inclusivo e desburocratizado. E isso tem atraído investidores, empreendedores para a nossa cidade que tem uma riqueza cultural, histórica, gastronômica e de inovação singular”, comentou Carlos Andrade Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico do Recife.

Para o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Thiago Ângelus, o evento reforça o posicionamento da cidade como um hub estratégico para a aviação e o turismo no Nordeste. "Estar no centro das discussões que definem a malha aérea nacional é fundamental para ampliar a conectividade, atrair novos voos e fortalecer o fluxo de turistas e de negócios para o nosso destino", afirmou.

Ainda de acordo com ele, em 2025, o Recife conquistou dois voos internacionais: Recife- Porto (Portugal) e Recife-Buenos Aires (Argentina), que promoveu a nossa expansão de turistas desses dois países no Recife. “Temos também grandes eventos como o Réveillon e o Carnaval, que a cada ano fazemos crescer, e consequentemente colocam o Recife no topo do ranking dos destinos mais procurados do Brasil. Isso tudo aumenta a movimentação aeroportuária, a ocupação hoteleira e a geração de emprego e renda”, disse.

