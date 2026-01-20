Banco do Nordeste destina recursos do FNE para financiamento de energia solar para pessoa física

Processo de concessão de crédito para instalação de energia solar residencial é um dos mais simples dentro do BNB

Superintendente do BNB, Hugo Queiroz (Foto: Marina Torres/DP Foto)

O consumidor que quiser instalar energia solar em sua residência pode contar com crédito do Banco do Nordeste (BNB). O setor é um dos focos da instituição e um dos poucos que permite concessão de crédito a pessoa física, segundo o presidente do BNB em Pernambuco, Hugo Queiroz. O executivo visitou o Diario nesta terça-feira (20).

Para as pessoas que buscam financiamento para projetos de energia solar residencial, Queiroz explica que esse é o processo mais simples realizado dentro do BNB. “Basta procurar uma agência, fazer cadastro e apresentar a conta de energia atual. O banco faz um cálculo em função do quanto a pessoa consome hoje de energia e dimensiona o financiamento para que fique viável para a pessoa”, aponta.

O superintendente explica que, "para a energia residencial, o ticket médio é pequeno, em torno de R$ 40 mil".

Queiroz, no entanto, esclarece que "grande parte do recurso ainda vai para projetos maiores e até para usinas de patamar intermediário”. Segundo Queiroz, quando se trata de um projeto mais estruturado, com maior capacidade de pagamento e que envolve mercado, a avaliação é um pouco mais aprofundada porque envolve outras variáveis.

Ainda de acordo com o superintendente, o setor é contemplado dentro do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). O FNE destina R$ 1 bilhão para o financiamento de infraestrutura, entre eles estão os de energia elétrica fotovoltaica.



