Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 55 milhões; veja as dezenas sorteadas

72 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 30.333,06 cada

Agência Brasil

Publicado: 20/01/2026 às 22:08

Mega-sena/Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Mega-sena (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.962 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (20). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 55 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 06 - 29 - 33 - 38 - 53 - 56

72 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 30.333,06 cada. 3.954 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 910,46 cada.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (22), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

