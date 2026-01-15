Economia
Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 41 milhões; veja as dezenas sorteadas
A quina teve 46 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$ 38.114,61
Publicado: 15/01/2026 às 22:18
Mega-sena (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO)
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.960 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira (15), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Os números sorteados foram: 03 - 13 - 15 - 16 - 46 - 47
O valor estimado para o próximo sorteio, no sábado (17), é de R$ 41 milhões.
A quina teve 46 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$ 38.114,61. Outras 3.175 apostas fizeram a quadra e irão ganhar um prêmio de R$ 910,23 cada.
