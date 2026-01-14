Indústria em Pernambuco avançou 0,9% em novembro de 2025

Setor da indústria em Pernambuco apresentou crescimento superior ao da região Nordeste, que teve crescimento de 0,1%

Segundo o levantamento, o setor automotivo e elétrico puxou o resultado no mês (Foto: Stellantis/Divulgação)

A indústria em Pernambuco registrou alta de 0,9% em novembro de 2025, na comparação com outubro, superando o crescimento no Nordeste (0,1%). Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) Regional, divulgada nesta quarta-feira (14), pelo Instituto de Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No comparativo com novembro de 2024, houve alta de 0,8% no setor. No acumulado de janeiro a novembro, a pesquisa registrou queda de 4,4% na indústria pernambucana. Já no período do acumulado dos últimos 12 meses, o setor registrou queda de 3,2%.

Segundo o levantamento, o setor automotivo e elétrico puxou o resultado no mês. Os maiores destaques que influenciaram na variação do mês vieram de “Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos”, com alta de 17,9%, e de “Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias”, com 6,1%.

No acumulado do ano, os maiores aumentos também foram nas áreas de “Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias”, que somam 7,1% de alta entre janeiro e novembro, e “Fabricação de celulose, papel e produtos de papel” , com alta de 2,4%.

Segundo a análise, mesmo que outras atividades tenham registrado perdas, como a queda de 68,6% para a categoria de “fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores”, os desempenhos positivos do setor indicaram que a produção automotiva do estado apresentou ritmo acima do observado no geral do setor industrial, enquanto a cadeia de papel e celulose registrou contribuição moderada no ano.

Nos últimos 12 meses, as categorias: “Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias” acumula 8,7%, e “Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos” cresceu 6%. As cadeias representam os dois maiores valores na indústria, reforçando o protagonismo da indústria automotiva no estado

Brasil

No Brasil, em novembro de 2025, na série com ajuste sazonal, a indústria ficou estável, com variação nula (0,0%). Segundo a pesquisa do IBGE, no país, oito dos 15 locais de pesquisa alcançaram resultados positivos.

Os maiores destaques foram registrados no Mato Grosso (7,2%) e Espírito Santo (4,4%), seguidos por Paraná (1,1%), Pernambuco (0,9%), Minas Gerais (0,9%), Bahia (0,9%), Rio Grande do Sul (0,6%) e Região Nordeste (0,1%).

Já as maiores quedas foram registrados em Goiás (-6,4%), Amazonas (-2,8%), Ceará (-2,6%), Rio de Janeiro (-1,9%), Santa Catarina (-0,8%), São Paulo (-0,6%) e Pará (-0,5%).

No período avaliado no acumulado do ano, a produção industrial no Brasil registrou alta de 0,6%, com resultados positivos em 11 dos 18 locais pesquisados. Espírito Santo (10,8%), Rio de Janeiro (4,6%) e Santa Catarina (3,4%) assinalaram os maiores crescimentos puxados pelas atividades de indústrias extrativas e produtos alimentícios.

As taxas mais positivas do que a média nacional foram registradas em Goiás (2,7%), Rio Grande do Sul (2,2%) e Pará (2,2%). Já as menores quedas foram obtidas no Mato Grosso do Sul (-13,5%) e Rio Grande do Norte (-11,8%) puxados pelo comportamento negativo das atividades de coque e produtos derivados do petróleo.