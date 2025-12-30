Banco Master: Polícia Federal colhe depoimentos de Vorcaro e diretor do BC nesta terça-feira (30)

Os relatos serão analisados pela delegada responsável pelo inquérito, que poderá decidir pela realização de uma acareação caso identifique contradições relevantes

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso nesta terça-feira (18) em sua residência, na Grande São Paulo. (Divulgação)

A Polícia Federal realiza nesta terça-feira (30), a partir das 14h, uma nova etapa das investigações envolvendo o Banco Master, com a tomada de depoimentos considerados centrais para o caso. Devem prestar esclarecimentos o proprietário da instituição, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, e o diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos.

Os relatos serão analisados pela delegada responsável pelo inquérito, que poderá decidir pela realização de uma acareação caso identifique contradições relevantes entre as versões apresentadas. Todo o procedimento será acompanhado por um juiz auxiliar do gabinete do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), além de um representante do Ministério Público.

As investigações tiveram início em 2024, no âmbito da Justiça Federal, após suspeitas de que o Banco Master não teria condições financeiras de cumprir compromissos com títulos que vencem em 2025. A situação levou à intensificação do acompanhamento por órgãos de controle e fiscalização.

Os depoimentos de hoje também devem esclarecer detalhes das tratativas envolvendo a tentativa de venda do Banco Master ao BRB, conduzidas por Vorcaro e Paulo Henrique Costa. Antes de ser afastado da presidência do banco público do Distrito Federal, Costa defendia a aquisição como alternativa para enfrentar a crise enfrentada pelo Master.

A investigação indica que o Banco Master teria adquirido créditos da empresa Tirreno sem efetuar o pagamento correspondente e, posteriormente, repassado esses ativos ao BRB, que teria desembolsado aproximadamente R$ 12 bilhões.

A negociação acabou sendo barrada pelo Banco Central, que rejeitou a compra e decretou a liquidação do Banco Master em novembro, citando, entre outros fatores, a insuficiência de recursos em caixa para honrar obrigações financeiras. As informações são do portal g1.