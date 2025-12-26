Pernambuco teve alta 2,3% em outubro, no índice de atividade econômica do Banco Central

Estado apareceu em destaque no Nordeste, no índice de atividade econômica do Banco Central

Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central (IBCR) foi divulgado nesta sexta-feira (26) (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Pernambuco registrou alta de 2,3%, na comparação entre outubro deste ano e outubro de 2024, no Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central (IBCR), divulgado nesta sexta-feira (26). Já na comparação com setembro o crescimento no estado foi de 0,2%.

Segundo dados do indicador, a atividade econômica cresceu em todas as cinco regiões do Brasil na comparação entre outubro deste ano e de 2024. A maior alta foi de 3,2%, na região Norte, seguida pelo Nordeste (2,6%), Centro-Oeste (1,6%), Sudeste (1,2%) e Sul (1,1%)

No mesmo período, entre os estados do Nordeste, a Bahia registrou a maior alta (3,1%), seguida por Ceará (1,6%) e Pernambuco (0,3%).

No período, dos 13 estados acompanhados pelo Banco Central, apenas dois tiveram queda no período: São Paulo (-0,9%) e Paraná (-0,6%). Nos demais, houve alta.

O maior aumento foi registrado no Rio de Janeiro (7,0%). Na sequência, aparecem Amazonas (5,7%), Goiás (4,7%), Bahia (4,0%), Santa Catarina (3,1%), Espírito Santo (2,5%), Pernambuco (2,3%), Ceará (1,7%), Pará (1,7%), Rio Grande do Sul (1,3%) e Minas Gerais (1,1%).

Comparação com setembro

Na comparação com setembro, na região, a maior alta foi registrada na Bahia (4,0 %), seguida por Pernambuco (2,3%) e Ceará (1,7%).

Ainda de acordo com o índice, na comparação entre outubro e setembro de 2025, houve alta de 0,5% no Norte e de 0,1% no Nordeste. Por outro lado, três das cinco regiões do país apresentaram desempenho negativo, Centro-Oeste recuou 2,2%, o Sul (0,6%) e o Sudeste caiu 0,1%.

De acordo com o BC, dos 13 estados acompanhados, sete registraram alta, cinco recuaram e um ficou estável.

Os crescimentos foram registrados em Goiás (2,7%), Rio de Janeiro (2,2%), Bahia (1,0%), Ceará (0,6%), Amazonas (0,5%), Minas Gerais (0,5%) e Pernambuco (0,2%).

Por outro lado, houve recuo no Rio Grande do Sul (-2,2%), Pará (-0,8%), São Paulo (-0,8%), Espírito Santo (-0,5%) e Santa Catarina (-0,1%). Somente o Paraná registrou estabilidade (0 0%).

Acumulado

Já no acumulado do ano, o maior crescimento foi registrado no Centro-Oeste (5,8%), seguido por Norte (3,4%), Sul (2,9%), Nordeste (2,1%) e Sudeste (1,6%).

Em 12 meses, a maior alta regional também é do Centro-Oeste (5 9%). Depois, aparecem Norte (3,9%), Sul (3,3%), Nordeste (2,5%) e Sudeste (1,6%).

Com informações do Estadão Conteúdo