Calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2026 é definido; veja datas

Bolsa Família (Roberta Aline / MDS )

O calendário de pagamentos do Programa Bolsa Família para o ano de 2026 foi definido pelo governo brasileiro. Os repasses continuarão sendo de forma escalonada, conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS), nos últimos dez dias úteis de cada mês. Exceto no mês de dezembro, onde haverá uma antecipação do pagamento.

Para saber a data correta de recebimento, o beneficiário deve verificar o último dígito do NIS, impresso no cartão do programa. A partir dessa informação, é possível consultar o dia correspondente no calendário oficial de pagamentos previsto para 2026.

"O pagamento mantém o modelo já adotado pelo programa, garantindo organização, segurança e regularidade no acesso ao benefício pelas famílias em situação de vulnerabilidade social em todo o país", pontuou a secretária de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), Eliane Aquino.

Beneficiários que têm o NIS com final 1 poderão movimentar os valores no primeiro dia de pagamento, os com NIS final 2 poderão acessar o recurso no segundo dia do calendário e, assim, sucessivamente. A sequência das transferências continua nos dias úteis até chegar aos beneficiários com NIS cujo último dígito é zero.

Confira o calendário de pagamentos:

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em 2026 (crédito: Divulgação)

Atendimento

O canal de atendimento ao cidadão, Disque Social 121, está disponível para esclarecer dúvidas relacionadas ao Programa. Também é possível acionar o canal de atendimento da Caixa, por meio do número 111. Há ainda os aplicativos do Bolsa Família e da Caixa, disponíveis para download gratuito nas lojas virtuais.