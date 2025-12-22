Moraes procurou Galípolo para pedir pelo Master junto ao Banco Central, diz jornal

Segundo a colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, foram ao menos três contatos por telefone e um encontro presencial para conversar sobre o tema

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) (Rosinei Coutinho/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes teria procurado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para interceder a favor do Banco Master. A informação é colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo.

Segundo a coluna, foram ao menos três contatos por telefone e um encontro presencial para conversar sobre os problemas do banco de Daniel Vorcaro, preso em novembro por suspeita de fraudes na emissão de títulos de crédito falsos.

A colunista diz que relatos foram feitos à sua equipe por seis fontes diferentes nas últimas três semanas. Moraes teria feiro pelo menos três ligações para saber do andamento da operação de venda do Master para o Banco de Brasília (BRB) e, em julho, teria pedido que o presidente do BC o encontrasse.

De acordo com a publicação, o ministro teria dito que gostava de Vorcaro e que o Master era combatido por estar tomando espaço dos grandes bancos.

Ele teria pedido também que o BC aprovasse o negócio do Master com o BRB, que tinha sido anunciado em março. Galípolo teria respondido a Moraes que os técnicos do BC tinham descoberto fraudes no repasse de R$ 12,2 bilhões em créditos do Master para o BRB. Em seguida, de acordo com os relatos, Moraes teria reconhecido que, se a fraude fosse comprovada, o negócio não teria mesmo como ser aprovado.

A coluna afirmou que Moraes e o BC foram procurados, mas não quiseram comentar.

Segundo Malu Gaspar, o escritório de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro, tem um contrato de prestação de serviços com o Master que previa o pagamento de R$ 3,6 milhões mensais durante três anos a partir de janeiro de 2024.