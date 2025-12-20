Final de semana antes do Natal movimenta comércio no Centro do Recife

Além de abrir de domingo a domingo, uma campanha que vai premiar clientes incentiva vendas em lojas de rua e de shopping centers da Região Metropolitana

(Divulgação)

A busca por produtos e serviços no Centro do Recife deverá movimentar o comércio nesse último final de semana, antes do Natal. A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) informou que mais de um milhão de pessoas devem circular diariamente nesta região da cidade, que reúne cerca de 1300 lojas de diferentes seguimentos nos bairros de São José, Santo Antônio e Boa Vista.

Entre eles, vestuário, calçados, bijuterias, cosméticos e beleza, móveis e decoração, aviamentos, artigos para festa e eventos, itens para alimentação, embalagens, eletrônicos e eletroportáteis, construção e brinquedos. Além de moradores da Região Metropolitana do Recife, também compram no Centro pessoas vindas de outras cidades e de estados vizinhos.

“Até o último dia do ano, o comércio do Centro do Recife abrirá de domingo a domingo, incluindo feriados”, reforçou o presidente da CDL Recife, Fred Leal. A decisão foi acordada entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal.

Campanha incentiva

O representante do varejo recifense informa também que outro incentivo às vendas é a campanha Natal Premiado, lançada este mês pela CDL Recife e parceiros. A iniciativa vai premiar clientes com um carro Kwid zero km, cinco TVs de 50” e cinco vales-compras de R$1 mil cada. Participam da ação mais de oito mil estabelecimentos, entre lojas de rua e de 11 shopping centers da Região Metropolitana do Recife.