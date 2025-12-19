Estado anuncia atração de R$ 97,4 milhões em investimentos, com expectativa de 320 novos empregos

Entre os principais projetos aprovados, o maior destaque vai para a indústria de bebidas, com investimento previsto de R$ 60 milhões

O anúncio aconteceu durante a 134º Reunião do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços (Condic), na Agência de Desenvolvimento Econômico (Adepe) (Foto: Thatiany Lucena/DP)

O governo de Pernambuco anunciou, nesta sexta-feira (19), o balanço dos investimentos de R$ 97,4 milhões por meio do Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco (Prodepe) e Programa de Estímulo à Indústria de Pernambuco (Proind) no estado, com a expectativa de geração de 320 empregos, sendo 231 deles no interior. O montante chega ao estado por meio de 17 projetos industriais. O anúncio aconteceu durante a 134º Reunião do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços (Condic), na Agência de Desenvolvimento Econômico (Adepe).

De acordo com a Adepe, entre as propostas aprovadas pelo Prodepe, os destaques vão para a ampliação de engarrafamento da Pitú, em Vitória de Santo Antão, com investimento previsto de R$ 60 milhões e geração de 50 empregos para a produção de bebidas energéticas. Já pelo Proind, os projetos com maior destaque são de R$ 13,2 milhões na indústria de colchões Rodrigues Indústrias, no município de Agrestina, com previsão de 121 empregos, além da implantação da indústria Caruplast com investimentos de R$ 12,3 milhões, em Caruaru.

No total, foram aprovados 56 projetos, sendo 17 de indústrias, 17 de importadoras e 22 projetos de centrais de distribuição.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcanti, destaca os principais setores com projetos aprovados no estado. “No Prodepe, como a gente faz um processo muito forte de interiorização, muitos projetos são na área de bebidas e alimentos. Além dos setores automotivos e metal mecânico, que investiu muito em Pernambuco”, disse.

De acordo com o secretário, a produção do estado atende além do Grande Recife. “A gente chega à região metropolitana de Natal, de João Pessoa, de Maceió e alcança Caruaru, Campina Grande, Mossoró. Pernambuco é o eixo logístico desse Nordeste mais ao mais ao Oriente”, aponta.

Ainda segundo ele, a expectativa para 2026 em relação à atração de investimentos é positiva já que o estado inicia obras de infraestrutura importantes como o Arco Metropolitano e na produção e distribuição de água, adutoras e barragens.

Prodepe e Proind atraem R$ 1 bilhão e expectativa de geração de 2.657 empregos

A Adepe anunciou também, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Secretaria da Fazenda, que no balanço de 2025, o estado atraiu R$ 1 bilhão na implantação ou ampliação de empresas no estado. O montante atraíodo por meio do Prodepe e Proind chegou ao estado por meio de 259 empreendimentos

Ao longo do ano, considerando os dois programas, o Grande Recife foi responsável pela aprovação de 162 projetos, com R$ 105, 2 milhões em investimentos e 797 empregos.

Já o interior do estado soma investimentos maiores. A região recebeu 97 projetos, com o total de R$ 963,1 milhões e 1.860 postos de trabalho. O Prodepe aprovou 169 projetos, com previsão de R$ 254,6 milhões em investimentos e a criação de 800 postos de trabalho.

Já o Proind encerrou o período com 90 projetos aprovados, somando R$ 813,7 milhões em investimentos e a expectativa de 1.857 empregos gerados.



Em atualização