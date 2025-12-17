Lula: se acordo UE-Mercosul não for aprovado 'agora', não será 'enquanto eu for presidente'

O tratado comercial é negociado há mais de duas décadas entre os dois blocos

Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (SERGIO LIMA / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva advertiu, nesta quarta-feira (17), que se o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia (UE) não for aprovado "agora", não será "enquanto eu for presidente".

A Itália juntou-se à França nesta quarta-feira ao solicitar o adiamento do tratado comercial entre ambos os blocos, que o Brasil pretende assinar durante uma cúpula no sábado em Foz do Iguaçu (Paraná).

"E eu já avisei para eles: se a gente não fizer agora, o Brasil não fará mais acordo enquanto eu for presidente", afirmou Lula.

Poucas horas antes, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, havia considerado "prematuro assinar o acordo nos próximos dias".

"Então eu vou pra Foz do Iguaçu na expectativa de que eles digam sim e não digam não, mas também se disser não, nós vamos ser duros daqui pra frente com eles", acrescentou Lula durante uma reunião de balanço anual com seus ministros.

O tratado comercial é negociado há mais de duas décadas entre os dois blocos.

Alguns países europeus relutam em ratificá-lo por possíveis prejuízos em seu setor agrícola.

A Comissão Europeia pretende concluir antes de sábado o processo de ratificação.

Os sócios plenos do bloco sul-americano - Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai - estão, por sua vez, prontos para assinar.

O acordo permitirá que a UE exporte mais veículos, máquinas, vinhos e licores para a América do Sul. Em troca, facilitará a entrada de carne, açúcar, arroz, mel e soja sul-americanos na Europa.

A França exige medidas para que todos os pesticidas proibidos na UE também o sejam nos países do Mercosul.

A cúpula de chefes de Estado do bloco sul-americano, neste sábado em Foz, será precedida na véspera por um encontro de ministros das Relações Exteriores e da Economia, na mesma cidade da tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina.

Se aprovado, o acordo UE-Mercosul criará um mercado comum de 722 milhões de habitantes.