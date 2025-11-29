Balanço do 3º trimestre dos Correios mostra R$ 6 bilhões em prejuízo no ano

Trabalhador dos Correios (Divulgação/Correios)

Os Correios divulgaram o balanço do 3º trimestre de 2025 na última sexta-feira (28/11) e revelaram um prejuízo acumulado de R$ 6 bilhões no ano. Já são 13 trimestres acumulando prejuízos; o déficit começou no 4º trimestre de 2022.

No diagnóstico financeiro foi demonstrado que a estatal teve uma queda de resultado de R$ 1,8 bilhão. Em comparação ao mesmo trimestre de 2024, foram R$ 12,3 bilhões agora e R$ 14,1 bilhões no ano passado.

Além disso, houve um aumento de despesas gerais e administrativas, um aumento de R$ 1,7 bilhão, chegando a R$ 4,8 bilhões em 2025.

Outro vilão nas contas dos Correios foram os juros dos empréstimos que a estatal realizou entre dezembro de 2024 e junho de 2025, que somaram R$ 157 milhões.

Conter a crise

Os Correios anunciaram uma contratação de empréstimo de R$ 20 bi; a medida faz parte de um plano de reestruturação da estatal.

A medida, segundo o presidente da estatal, Emmanoel Rondon, é uma tentativa de evitar o colapso financeiro da empresa e garantir fôlego até 2027, quando a projeção é voltar a registrar lucro.