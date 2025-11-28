Aneel anuncia bandeira amarela em dezembro

Consumidor terá um alívio em relação à bandeira vermelha patamar 1, que vigorou em novembro

Interruptor de luz (Fernando Frazão/Agência Brasil)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou no fim da tarde desta sexta-feira, 28, que o último mês deste ano terá o acionamento da bandeira amarela, um alívio em relação à vermelha patamar 1, que vigorou em novembro. A classificação para dezembro representará um custo adicional de R$ 1,88 para cada 100 kWh consumidos. O anúncio vem em linha com as expectativas de especialistas do setor elétrico.

Nos meses de agosto e setembro o patamar aplicado foi vermelho 2. Em outubro houve redução para o patamar 1. A Aneel apontou que, até o momento, a previsão de chuvas para dezembro é superior à de novembro, na maior parte do País. A estimativa considera a entrada do período chuvoso.

Ainda assim, a expectativa de chuvas está, de forma geral, abaixo da sua média histórica para esse mês do ano. Os primeiros meses de 2026, por sua vez, devem ser de bandeira verde, sem cobrança adicional.

Porém, apesar das perspectivas positivas à frente, as projeções podem ser alteradas. Além do risco hidrológico (GSF), gatilho para o acionamento das bandeiras mais caras, outro fator de peso é o aumento do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) - valor calculado para a energia a ser produzida em determinado período.

Com as condições de geração de energia mais favoráveis, foi possível mudar da bandeira vermelha patamar 1 para amarela.

A Aneel reforçou que o acionamento das termelétricas continua essencial para atender à demanda. Isso justifica o pagamento adicional com a sinalização da bandeira tarifária.