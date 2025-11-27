Pesquisa aponta que 58% dos pernambucanos pedem delivery pelo menos uma vez por semana

Estudo feita pelo Instituto Locomotiva revelou comportamento dos pernambucanos em relação ao serviço de delivery. Comida regional e pizza estão entre os preferidos

Pesquisa do Instituto Locomotiva foi realizado com 1.200 consumidores do Grande Recife, entre 31 de outubro a 10 de novembro (Foto: Crysli Viana/ DP Foto)

Cerca de 58% dos pernambucanos pedem delivery pelo menos uma vez por semana, revelou pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva, divulgada nesta quinta-feira (27), durante o lançamento da 99Food no Grande Recife. Entre os destaques, a comida regional e a pizza estão entre as preferidas no delivery dos recifenses.

O estudo, realizado com 1.200 consumidores do Grande Recife, entre 31 de outubro e 10 de novembro, revelou que os preços praticados em serviço de delivery ainda são um impedimento para esse tipo de consumo. A Maioria das pessoas (62%) acham que os preços praticados no delivery são maiores do que os cobrados nos restaurantes e bares.

Já 82% dos consumidores da Região Metropolitana do Recife afirmaram que pediram delivery com mais frequência se os preços fossem iguais aos cobrados nos estabelecimentos.

Em relação aos hábitos nos pedidos, a pesquisa mostrou forte presença de comidas típicas e fast food. Entre as principais escolhas estão: Pizza (88%) e lanches (87%).

Já 84% pedem pratos típicos nordestinos; destaques para carne de sol (49%), bolos regionais (47%), arrumadinho (43%) e tapioca (41%).