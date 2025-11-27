° / °
Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

Apostas da Mega-Sena podem ser feitas até as 20h30, horário de Brasília

Agência Brasil

Publicado: 27/11/2025 às 10:38

O sorteio da Mega-Sena foi realizado na cidade de Itapiranga, em Santa Catarina. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil/Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O sorteio da Mega-Sena foi realizado na cidade de Itapiranga, em Santa Catarina. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.944 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

