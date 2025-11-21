Pacto pelo Agro firma protocolo com o setor de frutas do Vale do São Francisco para voltar a exportar produção por Suape

Setor de fruticultura do Vale do São Francisco deve retomar envios pelo Porto de Suape (Foto: Divulgação/Suape)

Pernambuco deve retomar envios da produção de frutas do Vale do São Francisco para o mercado internacional através do Porto de Suape. Nesta sexta-feira (21), o Pacto pelo Agro, parceria do Complexo Industrial Portuário de Suape e a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca, avançou nas negociações com o setor.

Para o avanço das tratativas foi assinado em Petrolina, no Sertão do estado, um protocolo de intenções com lideranças do setor produtivo da região para firmar o interesse em estabelecer cooperação institucional e técnica para buscar caminhos para garantir a exportação da produção local pelo Porto de Suape. O objetivo é debater os desafios operacionais do escoamento da fruticultura por Suape. O atracadouro pernambucano é o 6º mais porto público mais movimentado do país.

Na noite anterior, a governadora do estado, Raquel Lyra, reforçou, na abertura da Vinhuva Fest, no município vizinho de Lagoa Grande, o compromisso de levar para Suape a produção da fruticultura do Vale do São Francisco. Ela enfatizou a logística e a infraestrutura do atracadouro pernambucano como atrativos para o escoamento da produção local para o exterior.

O presidente da Abrafrutas, Guilherme Coelho, projeta um cenário de crescimento do setor. “Suape está recebendo muito investimento do Governo Raquel Lyra e nós estamos, aqui no Vale, prontos e preparados para que esse porto volte a operar nossas frutas. É justo, é digno e importante porque Pernambuco é o estado que mais exporta frutas do Brasil. É um momento de muita animação, muito compromisso, e nós estamos muito felizes com a vinda do secretário e do diretor-presidente de Suape para fazer esse anúncio”, pontuou..

De acordo com o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Petrolina, Jailson Lira, o protocolo é um símbolo da aproximação do setor com o governo e do interesse mútuo. Ele reforça que é importante fazer um trabalho com Suape para que a sua importância no segmento seja resgatada. “É essencial que o porto seja nosso canal de exportação, principalmente para as novas rotas marítimas, com destino ao mercado chinês e europeu, nos dando estrutura, para que a gente tenha capacidade de chegar cada vez mais rapidamente a esses mercados”, avaliou.

Já Arthur Grimaldi, da Valexport, considerou o protocolo um grande avanço: “Lutamos muito por essa aproximação. Se conseguirmos exportar por Suape, vamos reduzir custos, gerar eficiência e a nossa fruta vai sofrer menos. Com esse chamamento para a safra do próximo ano, é possível fazer uma programação coincidindo com uma nova fase de Suape”.

Assinaram o protocolo o diretor-presidente de Suape, Armando Monteiro Bisneto, o secretário de Desenvolvimento Agrário, Cícero Moraes; o presidente da Associação Brasileira dos Produtores Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas), Guilherme Coelho; o presidente da Associação dos Exportadores de Hortifrutigranjeiros e Derivados do Vale do São Francisco (Valexport), José Gualberto de Almeida (representado pelo diretor institucional, Arthur Grimaldi); e o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Petrolina, Jailson Lira

Armando Bisneto reforçou a importância da iniciativa para a competitividade do Porto. “Esse protocolo significa a formalização de que a gente vai trabalhar de acordo com o que foi combinado na reunião que antecedeu a assinatura. A gente precisa dessa aproximação com os produtores porque eles entendem bem os caminhos que a gente vai percorrer para atingir o nosso objetivo”, disse.

“Sob a orientação da governadora Raquel Lyra, estamos cada vez mais próximos do setor produtivo. Este é mais um avanço na interiorização das ações, de forma proativa, e um reconhecimento da enorme contribuição do Vale do São Francisco para a nossa economia e para a geração de empregos”, disse o secretário Cícero Moraes.

