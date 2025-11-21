Rede de restaurantes anuncia 200 vagas de emprego no Recife e em Fortaleza

Entre os principais benefícios do emprego estão assistência médica, assistência odontológica, convênio com farmácia, refeitório e vale transporte (Foto: Divulgação)

O Grupo Entre Amigos abriu processo seletivo para preencher 200 vagas para compor o time de profissionais em duas novas unidades, no Shopping RioMar, no Recife e em Fortaleza, previstas para serem inauguradas em janeiro de 2026. As oportunidades serão para compor o time de profissionais nos cargos de maître, chefe de cozinha, estoquista, cozinheiro(a), gerente, garçom/garçonete, cumim, auxiliar de serviços gerais (ASG), recepcionista, sushiman, caixa e atendente.

O processo de integração dos novos funcionários está previsto para iniciar em 1º de dezembro. Na primeira etapa, os candidatos passarão por uma imersão na história, cultura e propósito da rede de restaurantes. Em seguida, os sócios e líderes das unidades apresentarão o regulamento interno e a descrição detalhada das funções de cada cargo. Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o site https://entreamigos.vagas.solides.com.br/

Entre os principais benefícios do emprego estão assistência médica, assistência odontológica, convênio com farmácia, refeitório e vale transporte.

O Grupo Entre Amigos nasceu em 1994 em uma banca de revista no Recife, que logo se transformou em um ponto de encontro na cidade. Em seguida, a empresa cresceu e se tornou um dos restaurantes mais frequentados na região. Na capital do estado, o grupo conta atualmente com três unidades – Boa Viagem, Espinheiro e Entre Amigos Praia.