IBGE vai contratar mais de 400 pessoas em Pernambuco

O Instituto vai realizar uma seleção simplificada para agentes de pesquisa e supervisores de coleta e qualidade, com salários a partir de R$ 2.676

Fachada do IBGE (Divulgação/IBGE)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu inscrições para a seleção simplificada que vai contratar, temporariamente, 402 pessoas em Pernambuco. Os contratos serão válidos por até três anos.

Em todo o país, são 9.590 vagas distribuídas entre Agentes de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisores de Coleta e Qualidade (SCQ). As inscrições começaram no último dia 19 de novembro e seguem até 11 de dezembro de 2025, exclusivamente pelo site da FGV, responsável pela organização do certame. O edital para APM está aqui e o de SCQ, aqui.

Para o estado, a seleção oferece 362 vagas para APM e 40 para SCQ, distribuídas em diversos municípios, e com divisão entre Ampla Concorrência (AC), Pessoas Pretas ou Pardas (PPP), Pessoas Indígenas (PI), Pessoas Quilombolas (PQ) e Pessoas com Deficiência (PcD).

Recife concentra o maior número total, com 138 vagas para APM e 20 para SCQ. Para APM, exige-se nível médio, enquanto para SCQ é necessário nível médio e CNH categoria B válida.

As provas objetivas serão aplicadas em 22 de fevereiro de 2026, em dois turnos, permitindo que os candidatos concorram aos dois cargos no mesmo dia. Além da remuneração, os aprovados terão benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.175, auxílio-transporte, férias e 13º proporcionais.

Com salários atrativos de R$ 2.676,24 para APM e R$ 3.379,00 para SCQ, e benefícios adicionais, os editais das vagas temporárias do IBGE devem ser acessados

