BNDES lança edital de R$ 10 milhões para recuperar áreas degradadas na bacia do Rio Beberibe
Edital Águas do Beberibe, lançado na COP30, traz ações de restauração ecológica em 35 municípios na área do Rio Beberibe, na Região Metropolitana do Recife
Publicado: 19/11/2025 às 20:06
A gerente de Sustentabilidade do Grupo Heineken Brasil, Marília Robles, assina o Edital Águas do Beberibe ao lado do superintendente do Funbio, Manoel Serrão, e da diretora Sociaoambiental do BNDES, Tereza Campelo (Foto: BNDES/Divulgação)
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançou, nesta quarta-feira (19), na COP30, em Belém (PA), o Edital Águas do Beberibe. A iniciativa deve destinar R$ 10 milhões para apoiar ações de restauração ecológica em 35 municípios de Pernambuco, na bacia hidrográfica do Rio Beberibe. Lançado por meio de parceria de matchfunding com o Grupo Heineken, o projeto faz parte do programa Floresta Viva, que já mobilizou mais de R$ 470 milhões para ações de recomposição florestal em diferentes biomas brasileiros.
O Rio Beberibe atravessa áreas estratégicas da Região Metropolitana do Recife e influencia diretamente a qualidade da água e a drenagem urbana. Além de fazer parte da biodiversidade e das comunidades ribeirinhas.
O projeto tem como objetivo ampliar a recuperação da vegetação nativa da Mata Atlântica, regenerar margens e encostas, além de estruturar cadeias produtivas e ao fortalecimento do papel das comunidades ribeirinhas. Há décadas, o Rio Beberibe é afetado por poluição crônica, erosão, assoreamento e vulnerabilidade social.
Segundo a diretora Socioambiental do BNDES, Tereza Campelo, o edital marca um avanço fundamental para Pernambuco ao articular preservação ambiental e desenvolvimento social. “A recuperação do Rio Beberibe tem um significado enorme para a Região Metropolitana do Recife. Estamos falando de um território marcado pela urbanização intensa, onde restaurar a Mata Atlântica é essencial não apenas para o meio ambiente, mas para reduzir desigualdades, fortalecer a resiliência climática e melhorar a vida das comunidades ribeirinhas. Com o Floresta Viva, unimos o setor público e o privado para transformar áreas degradadas em oportunidades de desenvolvimento sustentável”, disse.
O superintendente de Programas do FUNBIO, Manoel Serrão, destacou o impacto da iniciativa: “Inserido em uma região de Mata Atlântica altamente urbanizada, o Rio Beberibe enfrenta poluição crônica, degradação ecológica e vulnerabilidade das comunidades ribeirinhas. Com este edital, o Floresta Viva pretende impulsionar ações de restauração ao longo das margens do rio, contribuindo para a melhoria da qualidade da água, da biodiversidade local e da qualidade de vida das populações que dependem diretamente desse ecossistema.”
Ainda durante a COP30, o BNDES anunciou também o Edital Águas do Paranaíba, que destinará R$ 20 milhões para restauração ecológica em Goiás e Minas Gerais, ampliando a estratégia nacional de revitalização hídrica.
Ao todo, o Floresta Viva chega a 15 editais publicados desde 2021. Com isso, o projeto se consolida como referência em ações de restauração ecológica em grande escala.
O Edital Águas do Beberibe está aberto à participação de associações civis, institutos, fundações, movimentos sociais e cooperativas com pelo menos dois anos de constituição. As propostas deverão estar alinhadas às políticas públicas de recuperação da vegetação nativa e incluir ações de manejo, formação, monitoramento e engajamento comunitário, fundamentais para resultados duradouros.
O Floresta Viva é uma iniciativa do BNDES que mobilizou mais de R$ 470 milhões — metade proveniente do Fundo Socioambiental do Banco e metade de parceiros públicos e privados — e foi reconhecida internacionalmente com o Prêmio Alide 2024. Executado em parceria com o FUNBIO, o programa articula governos, empresas e organizações da sociedade civil para promover restauração ecológica, geração de renda e segurança hídrica em diversos biomas do país.