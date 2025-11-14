PIB de Pernambuco cresceu 2,4% em 2023

Em 2023, 13 estados tiveram crescimento inferior à média nacional ( Marcos Santos/USP IMagens)

O levantamento do Sistema de Contas Regionais divulgado nesta sexta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apurou que todas as cinco regiões brasileiras apresentaram crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023. Pernambuco está na lista como um dos estados com variação inferior à média nacional (3,2%), com uma participação de 2,4%, equivalente a R$ 29.857,27.

A região Nordeste apresentou a terceira maior variação em volume média ao ano, com 2,4%, mantendo estável sua participação na categoria. Pernambuco aparece em vigésimo primeiro lugar, em comparação com os outros 26 estados, no ranking do PIB per capita do ano de 2023.

Brasil

De acordo com as estatísticas, os crescimentos mais intensos foram identificados no Acre (14,7%), Mato Grosso do Sul (13,4%), Mato Grosso (12,9%), Tocantins (7,9%) e Rio de Janeiro (5,7%), com destaque para o Centro-Oeste, com 7,6% de participação.

Treze estados tiveram alta inferior à média nacional (3,2%), sendo as menores variações em Pará (1,4%), São Paulo (1,4%), Rio Grande do Sul (1,3%) e Rondônia (1,3%).

O Distrito Federal continua, desde 2009, sendoo estado com o maior PIB per capita, chegando a R$ 129.790,44 – valor 2,4 vezes maior que a média nacional. São Paulo ocupou a segunda posição, seguido por Mato Grosso. A pesquisa notificou, ainda, uma perca de destaque do Rio de Janeiro de São Paulo na economia brasileira.