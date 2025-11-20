Ypê: há 75 anos cuidando das pessoas e do meio ambiente

Presente em 95,6% dos lares brasileiros, empresa tem jornada marcada por responsabilidade socioambiental e inovação no centro do negócio

Evolução do detergente em 75 anos de empresa (Divulgação/Ypê)

A marca 100% nacional, com complexo fabril e CD em Itapissuma (PE), e com DNA familiar não perde o foco em qualidade, segue inovando e se prepara para o futuro. Essa é a Ypê, que construiu uma história de 75 anos que vai além da entrega de produtos de alta performance e do compromisso com o consumidor e é alicerçada também na preocupação com o meio ambiente e no cuidado com as pessoas.



A Ypê nasceu em 1950. Waldyr Beira foi um dos fundadores da empresa, em Amparo, no interior de São Paulo. Hoje, é o filho, Waldir Beira Júnior, quem ocupa o cargo de CEO e, ao lado dos irmãos e da mãe, sócia-fundadora, Ana Veroneze Beira, já preparam a terceira geração para seguir o legado da marca.



A essência familiar sempre esteve acompanhada de um olhar atento para a tecnologia e a inovação. Nos anos 1960, Waldyr Beira vislumbrou a possibilidade de expansão e importou um equipamento novo da Itália, introduzindo o sabão de glicerina no mercado nacional. Uma revolução que colocou a Ypê em uma trajetória de crescimento.



A forma encontrada por Beira para conquistar os consumidores foi usar como slogan um dos valores em que alicerçou a empresa: a busca constante pela qualidade.

“Ele escreveu nas embalagens: ‘Nossa melhor propaganda é a qualidade’. E assim foi ganhando mercado, por meio do boca a boca”, relembra Waldir Beira Júnior.



Na década seguinte, a empresa entrou no mercado de detergente líquido e inovou novamente: lançou o Ypê Clear, o primeiro lava-louças líquido translúcido do país.

O resultado do pioneirismo foi um salto para a liderança em vendas em todo o Brasil. Hoje, está presente em 95,6% dos lares do país, segundo o ranking Brand Footprint 2025, elaborado pela Kantar.



A Ypê emprega mais de 7,3 mil pessoas e tem sete complexos fabris, com 15 fábricas para a produção de um amplo portfólio com mais de 450 produtos de limpeza e de cuidados pessoais.

Em Amparo (SP), onde tudo começou, a empresa também opera um dos Centros de Distribuição mais modernos da América Latina, o CD 4.0 que une tecnologia, inteligência artificial, mais de 75 robôs e 200 profissionais conectados.



E para marcar os seus 75 anos, a companhia acaba de lançar a campanha “Plante o futuro com a gente”, em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica, com a meta de plantar 200 mil árvores. Será uma árvore plantada a cada amaciante Ypê Green vendido.



INVESTIMENTO ESTRATÉGICO NO NORDESTE

Em abril de 2023, a Ypê deu um passo decisivo em sua estratégia de expansão ao inaugurar seu mais moderno complexo fabril em Itapissuma (PE). A iniciativa reforça não apenas a presença da marca no Nordeste, mas também a confiança no potencial de crescimento do Brasil.

Com uma estrutura integrada de fábrica e centro de distribuição, a unidade foi concebida para combinar tecnologia de ponta, eficiência operacional e práticas sustentáveis como o uso de água de reuso e energia limpa.



O investimento estratégico para esse completo, segundo a empresa, deve totalizar R$ 670 milhões até 2026 e está alinhado ao compromisso da Ypê com o desenvolvimento regional. Ao ampliar a capacidade produtiva e gerar empregos, a nova planta fortalece a logística e o atendimento a seis estados nordestinos, levando produtos essenciais para o dia a dia de milhões de brasileiros.

PORTFÓLIO DIVERSIFICADO

Referência em produtos de limpeza, com aproximadamente 20% de participação de mercado – cesta de limpeza (Nielsen), a Ypê tem ampliado seu portfólio e investido cada vez mais em produtos de Cuidados Pessoais.

A estratégia faz parte de uma visão de longo prazo de assegurar participação em outros mercados. Em 2020, por exemplo, a marca deu um passo estratégico ao adquirir a fábrica da Higident, sua primeira planta voltada para esse segmento.

Mais recentemente, adquiriu a marca Banho a Banho. A meta da empresa é conquistar 5% do mercado de cuidados pessoais em até cinco anos.

