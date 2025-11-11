Riacho das Almas abre concurso público com 104 vagas

Do total de vagas, 18 são destinadas a pessoas com deficiência (PCD) e 86 para ampla concorrência

A Prefeitura de Riacho das Almas lançou, nesta terça-feira (11), o edital do concurso público municipal com 104 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. A seleção será organizada pelo Instituto IGEDUC, e as provas estão marcadas para o dia 18 de janeiro de 2026. As inscrições devem ser realizadas até o dia 11 de dezembro, exclusivamente pelo site da banca organizadora.



Do total de vagas, 18 são destinadas a pessoas com deficiência (PCD) e 86 para ampla concorrência. O processo seletivo contará com etapas distintas, de acordo com o cargo escolhido: prova objetiva (para todos os cargos), avaliação de títulos (para cargos de nível superior), prova didática (para Professor da Educação Infantil), comprovação de residência e curso de formação (para Agente Comunitário de Saúde), além de teste prático (para Motorista).



As oportunidades estão distribuídas entre quatro secretarias municipais. Na Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas para a Mulher, há vagas para Assistente Social e Psicólogo. Já a Secretaria de Educação oferece cargos de Assistente Social, Motorista categoria D, Nutricionista, Professor da Educação Infantil, Psicólogo e Psicopedagogo.



Na área da Saúde, as vagas são para Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar de Consultório Dentário, Auxiliar de Serviços Gerais, Educador Físico, Motorista (categorias D ou E) e Técnico de Enfermagem da ESF. A Secretaria de Serviços Urbanos também abre oportunidades para Auxiliar de Serviços Gerais.



A prova objetiva, comum a todos os cargos, será composta por 50 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas (A, B, C e D). O candidato deverá marcar apenas uma opção no cartão-resposta.