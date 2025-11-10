Planejamento sucessório é foco de consultoria lançada no Agreste

A Cambrige Family Enterprise Group inaugurou seu escritório no Recife no ano passado e está expandindo sua atuação para o interior

Sócios da consultoria no estado (Gleyson Ramos/Divulgação)

A Cambridge Family Enterprise Group (CFEG), que atua no segmento de consultoria para famílias empresárias, está ampliando a sua presença no estado com a chegada à cidade de Caruaru.

O projeto da Regional Recife da CFEG tem como objetivo levar conceitos de governança e sucessão planejada para as famílias empresárias da região do Agreste, utilizando Caruaru como ponto estratégico para mobilizar empresários de municípios vizinhos, como Arcoverde, Belo Jardim, Garanhuns, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama, entre outras cidades.



No Nordeste, onde cerca de 80% das empresas são familiares, o trabalho da consultoria vem atender a um segmento decisivo para a economia regional. A CFEG, liderada por Antônio Jorge Araújo, Elane Cabral e Boris Berenstein, vem ampliando sua presença na região a partir do escritório no Recife, inaugurado em 2024, e agora reforça sua atuação no interior com foco no desenvolvimento das famílias empresárias do Agreste.



Com uma metodologia atualizada e atendimento personalizado, a CFEG combina expertise global com profundo conhecimento das especificidades regionais, ajudando as famílias a planejarem a sucessão de suas empresas com eficiência, organização e respeito à cultura local.

Sócia regional da CFEG, Elane Cabral reforça a importância de iniciar o planejamento sucessório desde a primeira geração para preservar o legado e garantir a continuidade dos negócios. Ela destaca que “se a sucessão não for bem planejada, o patrimônio da família e da empresa pode ficar em risco”.

Já o médico, empresário e membro associado da Cambridge, Boris Berenstein ressalta que uma sucessão bem conduzida é essencial para que a família mantenha seu legado e continue investindo no crescimento do negócio. “Compartilhar e inspirar” as novas gerações é uma das missões assumidas pelo empresário.



A CFEG inaugurou em 2024 seu primeiro escritório regional no Recife. Fundada há 36 anos em Boston pelo professor John Davis, a empresa atua no Brasil há cerca de 15 anos, com base em São Paulo. “As famílias que desejam permanecer nos negócios por mais gerações não têm escolha a não ser fomentar o empreendedorismo dentro e fora da empresa familiar”, ensina o professor John Davis.

