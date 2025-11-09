° / °
Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 67 milhões

Números sorteados foram 10 - 14 - 15 - 35 - 44 e 56

Agência Brasil

Publicado: 09/11/2025 às 10:10

Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena, sorteadas na noite desse sábado (8) em São Paulo.

O prêmio do Concurso 2.938 ficou acumulado em R$ 67 milhões. Os números sorteados foram: 10 - 14 - 15 - 35 - 44 - 56.

Cinco apostadores acertaram cinco dezenas e receberão, cada um, R$ R$ 44.047,10.

Os 4.955 ganhadores da quadra terão o prêmio individual de R$ 952,43.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira (11).

As apostas podem ser feitas até o dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.

