Governo de Pernambuco anuncia fim da fila de processos de aposentadoria dos servidores do estado

Segundo a Funape, no mês de outubro, a análise de 1.944 pedidos de aposentadoria e 547 processos de pensão por morte (Foto: Daniel Vilarouca/Funape)

O Governo de Pernambuco, por meio da Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores (Funape) anunciou, nesta quarta-feira (5), que concluiu no mês de outubro, a análise de 1.944 pedidos de aposentadoria e 547 processos de pensão por morte. Com isso, o órgão vinculado à Secretaria de Administração (SAD) poderá agir com maior celeridade diante das novas solicitações que chegam dos órgãos de origem dos agentes públicos.

A Funape reorganizou, durante quatro meses, seu quadro funcional. Os ajustes viabilizaram a concentração de esforços na análise dos processos de aposentadoria que estavam em tramitação no órgão. De acordo com o órgão, os pedidos aguardavam, em média, oito meses para serem concluídos e, agora, deverão ser finalizados em até 30 dias. Entre junho e outubro foram examinados quase 2.500 processos.

“Além disso, ajustamos alguns processos internos e, a partir de parcerias com outros órgãos do Governo, promovemos a digitalização dos nossos serviços, por exemplo. Tudo isso proporcionou a criação da nossa força-tarefa e uma maior agilidade na análise dos pedidos de aposentadoria e pensão por morte daqui para a frente”, afirmou Katharina Florêncio, diretora-presidente da Funape.

De acordo com informações da Funase, os pedidos de aposentadoria se iniciam na secretaria ou no órgão de origem do servidor público com a documentação necessária para dar entrada no processo.

Em seguida, o setor de Recursos Humanos do órgão envia a solicitação para a Funape para que seja iniciada a análise. A meta do órgão é, se a documentação estiver completa e correta, examinar o processo e publicar a portaria com a aposentadoria do agente público até o mês subsequente.

“É preciso que toda esta documentação esteja correta. Do contrário, o pedido volta ao órgão de origem até que esteja completo. Por isso, nós promovemos ainda, periodicamente, a capacitação dos RHs dos órgãos por meio do nosso Programa de Educação Previdenciária. Isso também contribui para a celeridade na análise dos processos uma vez que os pedidos chegam para a Funape sem erros”, completou Katharina Florêncio.

No último ano, o número de servidores que deram entrada em processos de aposentadoria cresceu e, na avaliação da gestora, foi preciso agir para dar uma resposta ao profissional que dedicou a sua vida laboral à administração pública. “Zeramos a fila de aposentadorias! O que permite que os novos pedidos sejam concluídos dentro do prazo previsto. Estamos muito felizes porque esta ação faz parte de uma política pública do Governo do Estado de valorização do servidor público”, concluiu a diretora-presidente.

