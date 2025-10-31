Segmento de cervejas premium no país tem nova liderança

No terceiro trimestre de 2025, a Ambev - que mantém uma fábrica em PE, teve uma alta de vendas de 15%, levando a empresa a ocupar o posto após 10 anos

Produção da Ambev (Divulgação)

Após um período de 10 anos, a Ambev reassumiu, no terceiro trimestre deste ano, a liderança em vendas de cervejas da categoria premium. O desempenho é resultado do crescimento de 15% no volume vendido em relação ao mesmo período do ano anterior.

Em Pernambuco, a Ambev mantém uma fábrica no município de Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife (RMR), onde produz refrigerantes e cervejas - incluindo as marcas Corona, Stella Artois e Original - principais responsáveis pela retomada da empresa ao topo do mercado.



Segundo a empresa, para recuperar a liderança, houve um período de seis anos de fortalecimento do portfólio de marcas, voltado a ampliar a presença da Ambev nos mercados premium e super premium.



De acordo com as estimativas da companhia, as cervejas da categoria alcançaram a maior participação do mercado consumidor desde 2015, atingindo quase 50% de share do segmento.



“O resultado mostra a força das nossas marcas, que seguem se conectando com diferentes perfis de consumidores e ocasiões de um jeito único, sem abrir mão de sabor e qualidade. A gente segue escutando, inovando e construindo experiências que reforçam a relevância da Ambev no mercado premium”, afirma Anna Paula Alves, diretora de categoria cervejeira da Ambev.

