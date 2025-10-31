° / °
Economia
GESTÃO

Empresas familiares ganham conselho de lideranças

Iniciativa é da consultoria Cambridge Family Enterprise Group que atua no processo de transição na gestão de negócios

Diario de Pernambuco

Publicado: 31/10/2025 às 16:37

Empresas /rawpixel.com

Empresas (rawpixel.com)

A partir da próxima terça-feira (4), a consultoria Cambridge Family Enterprise Group (CFEG) Regional Recife dará início ao funcionamento do Conselho de Lideranças Familiares, formado por 12 membros da próxima geração de famílias empresárias. O encontro inaugural será realizado no RioMar Trade Center Torre 5, das 9h às 12h.

Ao longo de 2026, o Conselho promoverá encontros trimestrais para fomentar o desenvolvimento das lideranças familiares, apoiando seus membros a enfrentarem etapas de transição na gestão dos negócios. Com participação exclusivamente por convite, o grupo reúne membros entre 30 e 50 anos, ativos na gestão familiar, que assumem o compromisso de participar integralmente e manter a confidencialidade das discussões.

A sócia regional da CFEG, Elane Cabral, ressalta o perfil do grupo como um espaço seguro para preparação e troca de experiências, com um representante por família para garantir diversidade e engajamento qualificado.

Entre os participantes do Conselho, está o empresário Luverson Ferreira, do Grupo LVF, representando o setor produtivo de Caruaru, um dos principais centros comerciais do interior do Nordeste. Luverson é sócio-proprietário da LVF Empreendimentos, braço imobiliário do Grupo Avil. Ele foi presidente da Associação Comercial e Empresarial de Caruaru (Acic), em 2019 e 2020. Também ocupa a vice-presidência da Apesce, entidade que representa os shoppings pernambucanos.

Ferreira vê no Conselho um ambiente estratégico para a troca de experiências entre empresas familiares com perfis diversos e desafios em comum. “O Conselho vai reunir pessoas com propósitos semelhantes para refletir sobre temas como limites, respeito, comunicação e definição de papéis dentro das empresas, temas essenciais para garantir a longevidade dos negócios”, afirma Luverson.

O empresário destaca ainda o respaldo internacional da CFEG, que fortalece a iniciativa com sua expertise global e atuação regional. "No Brasil e no Nordeste, as famílias empresárias enfrentam o desafio de unir gerações, visões e interesses diferentes. Esse diálogo é fundamental para o sucesso das empresas. Essa realidade é global", complementa.

O evento de lançamento será seguido de almoço no restaurante Ruizito, com apresentação especial do empresário Boris Berenstein, das 12h às 14h.

