Pernambuco cria 15,6 mil empregos formais em setembro e lidera geração de no empregos no Nordeste

Dados do Caged apontam que Pernambuco foi o terceiro estado que mais gerou emprego no Brasil

Em Pernambuco, a indústria foi o setor que mais gerou empregos (8.367), seguido pela agropecuária (2.814) e pela construção civil, que registrou saldo de 2.354 (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Pernambuco fechou o mês de setembro no terceiro lugar entre os estados com a maior geração de empregos com carteira assinada no país. Levando em conta a diferença entre contratações e demissões, o saldo positivo foi de 15.602 novos postos de trabalho formais. O estado alcançou novamente a liderança na geração de empregos no Nordeste.

Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgado nesta quinta-feira (30), pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Do total das 15,6 mil novas vagas, a indústria foi o setor que mais gerou empregos (8.367), seguida pela agropecuária (2.814) e pela construção civil, que registrou saldo de 2.354. Já os setores de Comércio e serviços também registraram saldo positivo na geração de empregos, com 1.217 e 850 empregos registrados, respectivamente.

Ao todo, foram 69.114 admissões e 53.512 desligamentos. Já no acumulado de 2025, de janeiro a setembro, Pernambuco já soma, 61.620 novos empregos formais. Nesse período, o resultado foi puxado pela construção civil, que abriu 12.163 vagas, com crescimento de 55,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em paralelo, a indústria avançou com 8.008 contratações (+50%). Outros setores que também registraram saldo positivo foram serviços, agropecuária e comércio.

“Pernambuco volta à liderança na geração de emprego no Nordeste e está novamente entre os três primeiros do Brasil. Isso não é por acaso. É fruto de um trabalho forte do nosso time para fortalecer o ambiente de negócios e assim atrair novas empresas e fortalecer as que já atuam por aqui, promovendo geração de emprego e renda em todas as áreas da economia. Esse trabalho não para, e a tendência é que esses números melhorem cada vez mais com os novos investimentos que estão chegando ao nosso estado”, destacou a governadora Raquel Lyra.

“Os números de setembro confirmam a força do mercado de trabalho pernambucano. Pernambuco está diversificando sua economia, atraindo investimentos e criando oportunidades em todas as regiões do estado. O ambiente de negócios está mais favorável a quem quer produzir e gerar emprego”, reforçou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti.

Em setembro, com a geração de 15,6 mil novos postos, Pernambuco só ficou atrás de São Paulo (49.052) e Rio de Janeiro, que alcançou 16.009 novos postos.



Brasil

Em setembro, o Brasil gerou 213.002 postos de trabalho com carteira assinada. O saldo é maior que o alcançado em agosto deste ano, quando o país registrou 147.358 empregos.

No país, o saldo foi puxado pelos setores de serviços, responsável pela criação de 106.606 postos, Indústria (de transformação, de extração e de outros tipos) (43.095) e Comércio (36.280).

Na comparação com o mesmo período de 2024, a geração de empregos no país caiu 15,6%, pressionado pela alta dos juros e pela desaceleração da economia.

*Com informações da Agência Brasil

