Linha de crédito oferece condições especiais para empreendedores no final do ano

Black AGE, linha de crédito da A Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE), oferece taxas de juros é de 0,75% ao mês para empreendedores no estado

Entre os dias 1º a 30 de novembro, os empreendedores informais podem garantir crédito de até R$ 3 mil, podendo chegar a R$ 5 mil para quem já é cliente da AGE (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Com a proximidade da Black Friday, a Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE) lançou, nesta quarta-feira (29), a linha de crédito Black AGE com condições especiais para quem empreende no estado. Entre os dias 1º a 30 de novembro, os empreendedores informais podem garantir crédito de até R$ 3 mil, podendo chegar a R$ 5 mil para quem já é cliente da AGE.

Segundo a Agência, em ambos os casos, a taxa de juros é de 0,75% ao mês. Já para os Micro Empreendedores Individuais (MEI), o crédito máximo é de R$ 21 mil, com 0,60% de taxa. Os interessados devem preencher a ficha de pré-cadastro no site da AGE: www.age.pe.gov.br. Esse é o primeiro passo para o acesso ao crédito.

De acordo com a AGE, a iniciativa busca criar as condições ideais para o empreendedor aproveitar as oportunidades do final de ano, época de aquecimento da economia.

“A Black AGE foi pensada com muito carinho para que o empreendedor tenha acesso ao crédito, que pode ser empregado na ampliação do negócio, na aquisição de novos equipamentos, nas contratações temporárias, na modernização de serviços ou quaisquer demandas necessárias. É mais um esforço da Agência no intuito de fomentar o empreendedorismo e contribuir com o desenvolvimento de Pernambuco”, destacou a diretora-presidente da AGE, Carla Novaes.

