2º Festival de Inovação e Negócios de Garanhuns deve atrair público recorde

Festival de Inovação e Negócios de Garanhuns, que acontece no dia 1º de novembro, no Centro Cultural Sesc Garanhuns, terá ativações, palcos simultâneos e mais de 40 palestras

Nesta ewdição, o FING deve reunir 2.500 participantes, ultrapassando o número da edição do ano passado (Foto: Divulgação)

O Festival de Inovação e Negócios de Garanhuns (FING) chega à sua 2ª edição no próximo sábado (1º), no Centro Cultural Sesc Garanhuns. Com uma programação gratuita, mais ativações e novos palcos simultâneos, o evento se consolida no calendário dos eventos de inovação e empreendedorismo do Agreste de Pernambuco e deve atrair 2.500 pessoas, superando a movimentação do ano passado. O FING é realizado pela Comunidade Sete Colinas, Sebrae/PE e Sesc Garanhuns.

Com programação gratuita e aberta ao público, o FING 2025 chega ampliado: mais ativações, novos palcos simultâneos e uma curadoria ainda mais diversa para quem busca conhecimento, conexões e experiências transformadoras. O evento é uma realização da Comunidade Sete Colinas, Sebrae/PE e Sesc Garanhuns.

Neste ano, o evento promete ter uma curadoria mais diversa para o público que busca conhecimento e troca de experiências. A programação do FING conta com mais de 40 palestrantes e painelistas que vão abordar temas como empreendedorismo, tecnologia, inovação e economia criativa.

Entre os principais nomes confirmados estão Heraldo Ourem (Diretor de Inovação e Competitividade Empresarial do Porto Digital), Armando Costa (sócio-diretor da Ferreira Costa), Teresa Maciel (Secretária Executiva de Estratégia de CT&I da SECTI-PE), Kleber Araújo (Diretor de Inovação do IMIP), além do artista garanhuense Pedro Vinicio.

No espaço, o público poderá vivenciar experiências imersivas em realidade virtual e aumentada, visitar a exposição de startups e empresas parceiras com soluções inovadoras, além de participar de ambientes de networking qualificado, com a presença de empreendedores, investidores e empresas.

O evento também terá espaço gamer com PCs Gamers, Nintendos Switchs, Fliperama e Campeonato de CS2 2x2 com premiação, narrado por Bruno Cobaia (narrador profissional de eSports), que também fará uma palestra sobre o mercado dos jogos.

De acordo com a organização do FING, o crescimento do evento reflete o fortalecimento do ecossistema de inovação da região. “Se no ano passado já mostramos a força do Agreste como território criativo e inovador, este ano trazemos ainda mais ativações e oportunidades para quem quer se conectar ao futuro dos negócios”, destaca José Augusto Branco, líder da Comunidade Sete Colinas, grupo responsável pela realização do evento.

A gerente do Sebrae no Agreste Meridional, Amanda Ferreira, ressalta a importância do festival para fortalecer o ecossistema de inovação e empreendedorismo no Agreste. “Estar presente em mais uma edição do FING reforça nosso compromisso em apoiar os pequenos negócios e promover conexões que impulsionam o desenvolvimento econômico da região”.

“O FING reafirma o Centro Cultural Sesc Garanhuns como um ambiente de conexões, conhecimento e estímulo à criatividade. É uma alegria ver o nosso espaço se transformar em um ponto de encontro entre cultura, tecnologia e novos negócios. Acreditamos que iniciativas como essa fortalecem o território, impulsionam vocações locais e ampliam as possibilidades de desenvolvimento para a região”, acrescenta Eduardo Espinhara, gerente do Centro Cultural Sesc Garanhuns.

A programação completa e as inscrições estão disponíveis no site: https://fing.net.br e no Instagram oficial do evento: http://instagram.com/fing.festival.

