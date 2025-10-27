Na Dinamarca, governadora anuncia antecipação em 7 anos da 2ª fase do terminal de contêineres da APM Terminals em Suape

Empresa dinamarquesa formaliza a aquisição de nova área no Porto de Suape para expansão do terminal

Governadora participou de reunião na Dinamarca (Divulgação )

Durante viagem para a Dinamarca, a governadora Raquel Lyra (PSD) participou de uma reunião com a APM Terminals, na sede do Grupo Maersk, em Copenhague, capital daquele país.

Segundo o governo, a gestora anunciou a antecipação da segunda fase do terminal de contêineres que a companhia está implantando no Complexo Industrial Portuário de Suape, no Grande Recife.

O equipamento será o primeiro terminal 100% eletrificado da América Latina. Com isso, será possível consolidar Suape como o “hub logístico mais moderno e sustentável do Hemisfério Sul”, conforme o estado.

No encontro, os dirigentes da Maersk detalharam o cronograma do investimento, que já supera R$ 2 bilhões.

Também adiantaram que novas áreas já foram solicitadas para expansão do terminal.

“Em mais um dia de trabalho aqui na Dinamarca, em Copenhague, estamos visitando a Maersk, que está fazendo o terminal de contêineres no Porto de Suape e será o mais moderno da América Latina, totalmente eletrificado. São R$ 2,2 bilhões que estão sendo investidos nessa primeira fase. E de olho no futuro, já está em planejamento a segunda fase. Foi solicitada uma nova área para a expansão do terminal em Suape e com certeza iremos garantir que os investimentos continuem acontecendo em Pernambuco”, destacou Raquel Lyra.

A reunião também reforçou os laços institucionais entre o Governo de Pernambuco e a empresa do Grupo Maersk.

A segunda fase da construção, que estava prevista para iniciar em 2034, já está sendo antecipada pela companhia para 2027, diante da conclusão da demanda esperada para a primeira fase do terminal. "Nós acreditamos muito no nosso projeto no Porto de Suape e, na nossa visão, podemos expandir o ramal em um futuro curto. Poderemos fazer um terminal super tecnológico que vai ajudar bastante as empresas em Pernambuco", afirmou o diretor-superintendente da APM Terminals, Daniel Rose.

Detalhes

Com capacidade inicial de 400 mil TEUs/ano (medida-padrão utilizada para calcular o volume de um contêiner). Na fase de obras, cerca de 2 mil empregos diretos e 4 mil indiretos estão sendo gerados. Na operação, a previsão é de 250 empregos diretos e mais de 2 mil indiretos, impulsionando a economia regional.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti, o anúncio da expansão demonstra a potência da economia pernambucana. "A Maersk está perto de concluir a primeira etapa do terminal de contêineres já planejando a antecipação em sete anos da segunda etapa. Celebramos esse anúncio como um sinal da força da economia de Pernambuco e, acima de tudo, da competência do Estado que conseguiu garantir o que era necessário para desenvolver esse projeto", pontuou.

O terminal, projetado para operar com tecnologia elétrica e digital, está em construção com previsão de início das operações no segundo semestre de 2026. "Foi solicitada uma nova área em Suape para ampliar o terminal, o que significa mais investimentos e a geração de ainda mais empregos. Sem dúvida, será um grande ganho logístico para Pernambuco", comentou o presidente do Porto de Suape, Armando Monteiro Bisneto.

Durante o encontro, ainda foram alinhados temas como avanço da engenharia, etapas de licenciamento, contratação de fornecedores e integração operacional com as obras estruturantes conduzidas pelo Governo de Pernambuco em Suape, como a dragagem interna em licitação, a dragagem externa já concluída e a requalificação do molhe.