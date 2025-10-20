Raquel Lyra negocia o exportação de produtos agrícolas para a China

Governadora Raquel Lyra esteve, nesta segunda-feira (20) no Ministério de Comércio e na Câmara de Comércio da China para apresentar potencial do estado no comércio de produtos como manga, uva e açúcar

Nesta segunda-feira (20), a governadora esteve no Ministério de Comércio e na Câmara de Comércio do país asiático para apresentar o potencial de Pernambuco (Foto: Divulgação)

Diante do cenário criado na economia brasileira com o tarifaço dos Estados Unidos aos produtos brasileiros, a governadora Raquel Lyra (PSD) tenta abrir novos mercados, na sua ida à China. Nesta segunda-feira (20), ela esteve no Ministério de Comércio e na Câmara de Comércio do país asiático para apresentar o potencial de Pernambuco, tanto no setor logístico quanto no que pode ser exportado. A manga, uva e o açúcar entraram na pauta das reuniões.

Na Câmara de Comércio da China, a comitiva pernambucana apresentou o Complexo Industrial e Portuário de Suape como hub logístico para a importação e exportação de produtos chineses e brasileiros. A intenção foi ampliar a inserção internacional do porto no escoamento de produtos para o mundo.

“Nossas agendas de trabalho em Pequim tiveram o objetivo de promover o comércio entre Pernambuco e China, através de importação e exportação dos nossos produtos. Na Câmara de Comércio, nós discutimos sobre alimentos e produtos agrícolas, como uva, manga, proteína animal e açúcar, para que possam ser exportados para a China, que é um grande mercado consumidor e tem o Brasil como parceiro comercial”, contou Raquel Lyra.

A governadora disse que tratou com o Ministério do Comércio da China sobre a criação de uma rota permanente de comércio. “Estamos posicionando Pernambuco no centro do mundo e criando novas conexões para que nosso Estado cresça sem deixar ninguém para trás”, acrescentou.