Mega-Sena acumula e prêmio vai para R$ 48 milhões; veja as dezenas sorteadas

49 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 43.893,90 cada

Agência Brasil

Publicado: 16/10/2025 às 21:33

Mega-Sena/foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Mega-Sena (foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.928 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (16). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 48 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 14 - 24 - 29 - 32 - 46 - 48

49 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 43.893,90 cada. 3.987 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 889,20 cada.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (18), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

