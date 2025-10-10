Touros e fêmeas de genética selecionada serão leiloadas pela Agro FTI

O evento acontecerá de forma virtual entre os dias 12 e 15 deste mês com possibilidade de participação de criadores de todo o país

Animais que estarão no leilão virtual (Divulgação)

Entre os dias 12 e 15 de outubro, a Agro FTI, empresa que atua em genética e manejo eficiente, promove uma série de leilões virtuais entre os dias 12 e 15 de outubro, na empresa Agreste Leilões. Serão ofertados fêmeas e touros das raças Sindi e Nelore, com genética selecionada e avaliada pelo Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos (PMGZ), reunindo grandes oportunidades para investidores do setor agropecuário.

O cronograma inicia no dia 12 com o 7º Leilão de Fêmeas Sindi, às 13h, com 33 lotes entre duplos e individuais. No dia 13 será realizado o 3º Leilão de Touros Sindi, às 19h, com 22 lotes de grandes reprodutores. O 14 de outubro traz o 5º Leilão de Fêmeas Nelore às 19h, com 32 lotes, seguido no dia 15 pelo 4º Leilão de Touros Nelore, também às 19h, com 25 lotes individuais.



Os leilões serão transmitidos ao vivo pelo canal no YouTube @agresteleiloes, garantindo amplo acesso para interessados em todo o país. A rodada ocorre após o sucesso do 3º Dia de Campo realizado pela Agro FTI no último dia 4, na Fazenda Três Corações, em Gravatá (PE), que reuniu produtores, técnicos e especialistas para discutir avanços em genética, produtividade e integração entre agricultura e pecuária, além de apresentar os animais que estarão à venda.



“A realização do 3º Dia de Campo trouxe perspectivas extremamente positivas em relação aos leilões virtuais que vamos realizar a partir de domingo, pois recebemos 200 criadores de 10 estados brasileiros, que já puderam conhecer os animais in loco e demonstraram interesse pelo plantel”, afirmou o empresário Marcelo Tavares de Melo da Agro FTI.



Com um rebanho de cerca de 600 animais Sindi e 800 Nelore, Marcelo Tavares de Melo investe em inovação para transformar essas raças em modelos de eficiência e produtividade, refletindo seu comprometimento com o fortalecimento da pecuária brasileira. Informações sobre os leilões e os animais disponíveis podem ser obtidas pelos telefones (81) 99881-4786, (81) 996977520 e (81) 981592018 (Marcus Nunes).

