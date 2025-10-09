Summit Reforma Tributária reúne empresários no Recife

Com o objetivo oferecer ferramentas de adaptação aos modelos de gestão e fortalecer empresas diante do novo cenário fiscal, o encontro reuniu empresários, advogados, contadores e estudantes da área (Foto: Marina Torres/DP Foto)

Em sua primeira edição no Recife, o Summit Reforma Tributária – Impactos e Oportunidades para Empresários reuniu, nesta quinta-feira (9), especialistas no assunto para apresentar, na prática, as novas regras de tributação e como elas podem ser inseridas no ambiente empresarial. O evento promovido pela Associação Comercial de Pernambuco (ACP) foi realizado no Rooftop do Novotel Recife Marina, no Bairro do Recife.

Diante das mudanças vindas com a transição para a reforma tributária, que deve reformular as regras de tributação no Brasil a partir de janeiro de 2026, o Summit abordou temas como: os impactos no setor de serviços, estratégias de precificação, gestão de caixa, transição tributária e compliance.

Com o objetivo oferecer ferramentas de adaptação aos modelos de gestão e fortalecer empresas diante do novo cenário fiscal, o encontro reuniu empresários, advogados, contadores e estudantes da área.

O presidente da ACP, Tiago Carneiro, adianta que o Summit Reforma Tributária deve ser o ponto inicial para novos debates. “Nós escolhemos esses tópicos para poder, nesse primeiro encontro, dialogar com a maior quantidade de público possível. A ideia foi ter um conteúdo mais amplo para, em seguida, fazer eventos menores com um conteúdo mais específico”, afirma. Ainda segundo ele, a expectativa da Associação é realizar pelo menos um evento geral a cada ano da transição (que se encerra em 2032) e três com temas mais específicos ao longo do ano.

Um dos principais destaques da programação foi o professor da Harvard University, Michael McCarthy, que participou do painel com o tema “Estratégias para Transição”. Na visão dele, o evento trouxe a oportunidade do empresariado encarar as mudanças trazidas com a reforma tributária de forma mais produtiva.”Geralmente, as pessoas não gostam de mudanças e acabam vendo elas como uma ameaça. Quando isso ocorre, elas acabam não tendo um desempenho muito bom. O meu trabalho é convencer as pessoas que essa mudança é, na verdade, uma oportunidade de ter uma vantagem competitiva em relação às outras pessoas que enxergam isso como um fardo ou algo negativo”, destaca.

Em entrevista ao Diario de Pernambuco, McCarthy aponta ainda que, além de ver essa transição como algo positivo, outra estratégia é encarar isso como uma oportunidade de crescimento e de aumentar a competitividade no funcionamento da empresa.

Camila da Fonte, sócia fundadora da rede Brow Bar, rede de beleza criada no Recife há 15 anos, uma das participantes do evento, destaca as principais preocupações com a proximidade da transição das regras tributárias.

“Entender, aprender e se preparar são os meus maiores objetivos. Uma das principais preocupações, sem dúvidas, é em relação ao fluxo de caixa. Vamos ter que reaprender e, com muita responsabilidade, escutar e nos planejar com os especialistas”, orienta. Já se preparando para inserir as novas regras na empresa, ela alerta a importância desse preparo para que os danos sejam os menores possíveis no ambiente empresarial.