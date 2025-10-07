Porto de Suape recebe autorização da Marinha para operar com carga máxima

Com autorização da Marinha, o Porto de Suape eleva profundidade para 20 metros; antes o atracadouro só podia receber navios com calado até 12,8 metros

Com a autorização da Marinha, o Porto de Suape poderá receber embarcações de classe mundial, como o Suezmax (navio-tanque com calado de 17 metros e capacidade de carga entre 140 mil e 175 mil toneladas) (Foto: Divulgação)

A Marinha do Brasil homologou a dragagem do canal externo do Porto de Suape. Com isso, o atracadouro passa a ter autorização para funcionar com profundidade de 20 metros. Por meio da publicação das Portarias nº 102/2025 e 103/2025, o atracadouro ganha novas condições operacionais, podendo aumentar a sua eficiência para escoamento de combustíveis e derivados, ampliando a sua competitividade no país.

Com a autorização da Marinha, o atracadouro poderá receber embarcações de classe mundial, como o Suezmax (navio-tanque com calado de 17 metros e capacidade de carga entre 140 mil e 175 mil toneladas). Antes da homologação, navios com calado superior a 12,8 metros dependiam de condições específicas de maré para acessar o porto.

Em entrevista ao Diario de Pernambuco, o diretor-presidente do complexo, Armando Monteiro Bisneto, explica que, com a homologação, o Porto de Suape agora está liberado para receber navios maiores sem a necessidade de esperar a maré cheia, uma estratégia comum em portos para receber navios de grande porte.

”Com essa homologação, o Porto de Suape também passa a poder cobrar tarifas por isso. Então, vai ter um aumento da arrecadação a Suape e vai ter um aumento no número de escala dos navios e melhoria na infraestrutura”, afirma. Antes da homologação, o Porto de Suape só podia cobrar tarifa de acordo com o porte do navio que era autorizado. Armando detalha que, na medida em que o Porto recebe navios maiores, ele consegue cobrar tarifas maiores.

Segundo ele, a intervenção deve elevar o potencial competitivo do porto de Suape. “A homologação do canal vai fazer com que navios cada vez maiores possam atracar no Porto de Suape. Isso significa eficiência, porque se o navio pode atracar em Suape com cargas maiores e pode abastecer a Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, e outras áreas do Nordeste e do Brasil”, afirma.

Maior competitividade

Monteiro aponta ainda que hoje o Porto de Suape é considerado o sexto maior atracadouro do país, mas ele tem potencial para subir nesse ranking. Segundo ele, o atracadouro pernambucano só não está na quinta posição porque o Porto do Itaqui, no Maranhão, movimenta muito minério de ferro, setor em que Suape tem estrutura de receber apenas de estados vizinhos, já para atrair grandes cargas o atracadouro necessita da Transnordestina. “Então, Suape vem junto com o governo de Pernambuco, a governadora Raquel Lyra e a Secretaria de Desenvolvimento, trabalhando para que a Transnordestina possa se tornar uma realidade”, afirma.

Contudo, ele aponta que o Porto de Suape é o maior terminal de container do Norte e Nordeste e o maior hub de granéis líquidos e automotivo entre as duas regiões.

Ainda de acordo com ele, além de melhorar a trafegabilidade e trazer mais segurança para a capacidade máxima de carga, a homologação do canal externo otimiza o tempo de espera para atracação de navios de grande porte, o que agrega mais valor às operações.

Segundo o Porto de Suape, a última etapa da obra de dragagem do canal externo, foi iniciada em 1º de dezembro de 2023 e concluída em abril de 2024, teve custo de R$ 140 milhões e resultou na remoção de 1,7 milhão de metros cúbicos de sedimentos. O processo foi realizado pela empresa holandesa Van Oord.

Canal interno

O projeto dialoga com a futura dragagem do canal interno, cuja intervenção foi iniciada em 29 de agosto deste ano, com previsão para ser concluída em janeiro de 2026.

Orçada em R$ 217 milhões — sendo R$ 100 milhões do Ministério de Portos e Aeroportos, via PAC3, e R$ 117 milhões de recursos do estado, a intervenção prevê aprofundar o canal para 16,2 metros e remover 3,8 milhões de metros cúbicos de sedimentos.

Além disso, o contrato inclui também a dragagem da bacia de evolução e dos Píeres de Granéis Líquidos 3A e 3B, até 18,5 metros de profundidade, consolidando Suape como hub logístico e energético de referência nacional.