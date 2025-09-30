Motta oficializa projeto do IR como única pauta desta quarta-feira (1º)

A pauta do plenário foi divulgada na tarde desta terça-feira (30)

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) (Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), oficializou como único ponto da pauta da quarta-feira, 1º de outubro, o projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda.

A pauta do plenário foi divulgada no período da tarde desta terça-feira, 30.

Não houve reunião do colégio de líderes nesta terça-feira, diferentemente do que estava previsto.



