IMPOSTO DE RENDA

Motta oficializa projeto do IR como única pauta desta quarta-feira (1º)

A pauta do plenário foi divulgada na tarde desta terça-feira (30)

Estadão Conteúdo

Publicado: 30/09/2025 às 15:42

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)/Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), oficializou como único ponto da pauta da quarta-feira, 1º de outubro, o projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda.

A pauta do plenário foi divulgada no período da tarde desta terça-feira, 30.

Não houve reunião do colégio de líderes nesta terça-feira, diferentemente do que estava previsto.

