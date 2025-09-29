Nível de confiança no crescimento da economia sobe no Brasil, diz pesquisa Pulso Brasil Ipespe

Visão positiva sobre o rumo da economia do Brasil subiu de 37% para 40% entre julho e setembro deste ano

A visão na economia do Brasil subiu de 37% para 40% entre julho e setembro desde ano, de acordo com o resultado da pesquisa Pulso Brasil da Ipespe, divulgada nesta segunda-feira (29).

A pesquisa aponta que a melhora na visão da economia nacional também foi acompanhada da queda da percepção negativa, que caiu de 58% para 54% no mesmo período.

Segundo a pesquisa, a ideia de que a economia está crescendo é maior nos extremos, entre as o pobres é de 40% e ricos (43%). Já entre os entrevistados de classe média, essa percepção é de (37%).

Ainda de acordo com o levantamento, a diferença entre os que expressam visão positiva sobre o futuro da economia e os que têm visão negativa registrou um recuo significativo, de sete pontos percentuais entre julho e setembro, passando de 21% para 14% no levantamento atual.

Os dados da Pesquisa Pulso Brasil Ipespe, identificam a percepção dos eleitores a respeito de vários temas presentes no noticiário. Segundo o cientista político e sociólogo Antônio Lavareda, do Ipespe, o debate sobre a economia será central na eleição do próximo ano. “Se quiser ganhá-la, o governo precisará fazer um grande esforço para que a leitura negativa não se consolide antes mesmo da campanha”, avalia.

Realizada entre os dias 19 e 22 de setembro, a Pesquisa Pulso Brasil Ipespe ouviu 2.500 pessoas em todo o país, com idade a partir de 16 anos.

