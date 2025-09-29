Empresa alimentícia expande logística no Nordeste, com centro de distribuição em Pernambuco

Localizado no Cabo de Santo Agostinho, Litoral Sul de Pernambuco, centro de distribuição da Nestlé Brasil emprega cerca de 110 funcionários de forma direta e indireta. Investimento no local foi de aproximadamente R$ 86 milhões

(Foto: Divulgação/Nestlé)

Com foco na expansão do atendimento a empresas como distribuidores, atacadistas e supermercados localizados no Nordeste, a Nestlé Brasil implantou em julho deste ano um centro de distribuição no Cabo de Santo Agostinho, no Litoral Sul do estado. Com o investimento de aproximadamente R$ 86 milhões, o local tem capacidade para a realização de cerca de 10 mil entregas por ano nos pontos de venda da região e pode superar 128 mil toneladas de expedição anual.

A diretora de logística regional Nordeste da Nestlé Brasil, Luciana Grille, explica que a escolha pela instalação do CD em Pernambuco foi estratégica, já que o estado proporciona, geograficamente, facilidade no acesso aos principais estados do Nordeste. Esse é o segundo centro de distribuição instalado pela empresa na região, o primeiro fica localizado em Feira de Santana, na Bahia.

Segundo Luciana, o espaço implantado em Pernambuco faz parte dos planos da empresa de aumentar a distribuição de produtos em menos tempo para as redes atacadistas no Nordeste.

“Com esse novo CD, a gente consegue reduzir prazos. Hoje, o prazo médio de entrega até chegar às gôndolas é de quatro dias, dependendo da localidade esse prazo pode até ser menor. Reduzimos esse tempo, em média, de 50%”, afirma. Antes essas entregas eram realizadas em um período que podia passar de sete dias. A região já faz parte de 10% do faturamento da empresa e por ser um local com potencial de crescimento, a empresa aposta nessa expansão.

O centro pernambucano, que emprega cerca de 110 funcionários de forma direta e indireta, atende os estados: Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. Já Bahia e Sergipe são atendidos pelo centro de distribuição nacional localizado em Feira de Santana- BA, que fica localizado próximo à fábrica da Nestlé na cidade.

O projeto de regionalização da empresa para aumentar a sua capilaridade começou pelo Sudeste, passando pelo Sul, Centro-Oeste e, por fim, o Nordeste. A última região foi escolhida estrategicamente por ser um centro de maior porte. De acordo com Luciana, o centro pernambucano é o quarto maior do Brasil, atrás de outros localizados em Cordeirópolis-SP, São Bernardo do Campo-SP e Feira de Santana-BA.

A distribuição engloba todos os produtos do portfólio da marca via rodoviária. Os mais comercializados na região são chocolates, cafés, leites, achocolatados e produtos culinários como o Maggi. O novo centro também integra também à operação de Purina, marca da Nestlé voltada para petfood. O CD abastece exclusivamente atacadistas, distribuidores, supermercados e redes regionais, e não contempla vendas diretas ao consumidor final.