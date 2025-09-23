Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 54 milhões

A quina teve 46 bilhetes premiados. Cada um receberá R$ 46.464,77

Volantes da Mega-Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2918 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (23), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou para R$ 54 milhões, e o próximo sorteio está marcado para quinta-feira (25).

As seis dezenas sorteadas foram: 11 - 27 - 31 - 41 - 48 - 54

A quina teve 46 bilhetes premiados. Cada um receberá R$ 46.464,77. Os 2.859 acertadores da quadra terão o prêmio de R$ 1.232,30 cada.

Para o próximo concurso da Mega-Sena, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) pelo aplicativo Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa.

O jogo também pode ser feito nas casas lotéricas de todo o país. A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6.