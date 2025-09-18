Pernambuco registra crescimento na pecuária e posição de destaque em galináceos em 2024, diz IBGE

Segundo o IBGE, todos os produtos avaliados, no ano passado, registraram crescimento na pecuária no estado

Pernambuco ocupou a maior posição em rebanho de galináceo no Nordeste e a sétima posição a nível nacional, com o total de 68 milhões (em cabeças) (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Pernambuco registrou crescimento nas produções de leite, ovos e mel e também alcançou o maior número de galináceos do Nordeste no ano passado, com posição elevada também a nível nacional. Os dados foram divulgados na Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) 2024, divulgada nesta quinta-feira (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o IBGE, todos os produtos avaliados no estado apresentaram aumento tanto em quantidade quanto em valor. Entre os produtos, o que apresentou maior volume de produção em 2024 foi o leite, com 1.456.807 mil litros, valor maior que os 1.333.922 mil litros registrados em 2023. Entre os estados com maior destaque na produção leiteira do estado estão Itaíba (126 mil), Buíque (102 mil) e Pedra, com 93 mil litros.

Em relação ao valor da produção, o leite também liderou em 2023 e 2024, atingindo R$ 3.290.517 mil em 2024, maior que os R$ 2.680.673 mil registrados no ano anterior. Nesse aspecto, o menor valor foi registrado para o mel de abelha, que passou de R$ 16.131 mil em 2023 para R$ 22.891 mil em 2024.

Já o menor volume observado no levantamento foi o de ovos de codorna, que obteve

27.084 mil dúzias em 2023 e 30.390 mil dúzias em 2024.

Crescimento

De acordo com os dados do Instituto, o mel de abelha foi o destaque percentual, com crescimento de 34,7% em quantidade e 41,9% em valor. O leite teve crescimento de aproximadamente 9,2% em volume e 22,7% em valor. Os ovos de galinha cresceram cerca de 22% em quantidade e 22,1% em valor. Já os ovos de codorna aumentaram 12,2% em volume e 9,7% em valor.

Para o IBGE, os índices representam uma tendência positiva na produção animal do estado, com destaque para o mel de abelha, que registrou o maior crescimento proporcional tanto em volume quanto em valor.

Tamanho de rebanhos

Pernambuco ocupou a maior posição em rebanho de galináceo no Nordeste e a sétima posição a nível nacional, com o total de 68 milhões (em cabeças). Além disso, o estado também se destacou pelo efetivo de cabeças de galinhas (16.261.648) de ovinos (3.940.562), caprinos (3.417.381) e bovinos (2.653.403). Já o menor rebanho registrado no estado em 2024 foi o de bubalino, com 10.916 cabeças.



Aquicultura

Já em relação a aquicultura, a pesquisa avaliou que a tilápia foi o produto com

maior volume de produção, registrando o total 31.735.746 kg. Já o menor volume foi registrado para o tucunaré, com 1.900 kg.

A tilápia também liderou o valor de produção com R$ 414.669 mil, e o menor valor foi

atribuído ao tucunaré, com R$ 25 mil. Já em relação aos produtos com maior produção em 2024 (tilápia, camarão e larvas e pós-larvas de camarão), o IBGE observou que a tilápia teve um leve aumento em relação a 2023 (430.514 kg).

Por outro lado, o camarão apresentou queda de 6.910.120 para 6.559.718 kg. Já em relação às larvas e pós-larvas de camarão, que não tiveram produção registrada em 2023, em 2024, apresentaram 220.000 milheiros.

Já em relação aos três produtos com maior valor de produção em 2024, a tilápia teve um acréscimo de R$ 15.826 mil em relação ao ano anterior. Já o camarão sofreu queda de R$ 143.800 mil para R$ 133.748 mil. Os alevinos registraram crescimento de R$ 6.360 mil em 2023 para R$ 9.024 mil em 2024 (41,9%).





