Novo Pac Seleções destina R$ 42 milhões para obras de drenagem e contenção de encostas em Olinda

Olinda eceberá R$ 42 milhões para serviços de drenagem e obras de contenção de encostas em áreas de risco (Foto: Divulgação)

Olinda receberá R$ 42 milhões para serviços de drenagem e obras de contenção de encostas em áreas de risco do Novo PAC. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (18) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e das Cidades, Jader Filho. Do total, serão R$ 11,7 bilhões de investimentos para 235 municípios em 26 estados. Os recursos destinados são do Orçamento Geral da União (OGU) e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

De acordo com o governo federal, as obras para contenção de encostas devem chegar a 102 municípios do país com mais de R$ 1,4 bilhão em recursos. Já para drenagem, serão destinados R$ 10,3 bilhões para realização de intervenções em 174 municípios.

Além de Olinda, que receberá R$ 42 milhões para serviços de drenagem e obras de contenção de encostas em áreas de risco, outras cidades que receberão recursos são: Duque de Caxias (RJ), com R$ 554 milhões em obras de macrodrenagem e Camaçari (BA) (R$ 240 milhões). Os recursos em obras de contenções de encostas em áreas de risco serão destinados aos municípios de Santarém - PA (R$ 38 milhões) e São Bernardo do Campo - SP (R$ 78 milhões).

Com isso, o Novo PAC soma mais de R$ 25,8 bilhões em mais de 600 obras de drenagem e contenções de encostas selecionadas nos períodos de 2023-24 e de 2025.

Novo PAC Seleções 2025

Nesta edição, estão previstos investimentos de R$ 49,2 bilhões do Novo PAC Seleções em quatro eixos: Saúde; Educação, Ciência e Tecnologia; Infraestrutura Social e Inclusiva; e Cidades Sustentáveis e Resilientes.

O governo federal recebeu, no total, 35.119 propostas, enviadas por 5.537 municípios. Esse número representa 99,4% dos municípios do país.