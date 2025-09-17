Marcas Preferidas 2025: agências celebram conquista de empresas

Diario de Pernambuco promove décima edição do Marcas Preferidas (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Em uma noite de celebração, o Prêmio Marcas Preferidas 2025, promovido pelo Diario de Pernambuco, homenageou 58 marcas vencedoras em 14 segmentos essenciais da rotina dos pernambucanos. O evento destacou as empresas mais lembradas pelo público e as agências de comunicação que dão vida às campanhas responsáveis por consolidar esse sucesso no mercado.

Entre os destaques, a BlackNinja marcou presença ao lado da Minhoto, eleita em primeiro lugar na categoria Vinagre.

“Este é mais um ano de parceria com a Minhoto, que é constantemente eleita como marca preferida, o que nos enche de orgulho. É o resultado de muito trabalho e cuidado em proteger a marca, seu DNA e seus ideais sociais”, afirma a sócia-gerente da BlackNinja, Renata Gusmão.

Outro nome de peso, a agência BG9, que atua com clientes como Turquesa, Nato e Brilux, também celebrou a conquista.

“Estamos presentes no Marcas Preferidas desde a primeira edição. É uma década acompanhando nossos clientes e colhendo os resultados de nossas estratégias de comunicação. Receber um prêmio como este é uma grande satisfação, tanto para nós quanto para nossos clientes”, destaca o vice-presidente da Agência BG9, Giovanni Di Carlli Silva.

Já a Ampla Comunicação reforçou sua tradição de participação e reconhecimento no evento.

“Considero este reconhecimento muito significativo, especialmente a nível pessoal. Sentimos que nosso trabalho com as marcas é validado, o que nos motiva a continuar. A motivação vem da paixão pelo que fazemos. Caso contrário, não haveria sucesso”, pontua o diretor de mídia da agência, Nilson Samico.