Diario de Pernambuco celebra Marcas Preferidas de 2025

O Diario de Pernambuco reforçou a conexão com os pernambucanos ao realizar mais uma edição do Prêmio Marcas Preferidas, no Moinho, no Centro do Recife, na noite desta quarta-feira (17). Às vésperas das comemorações dos 200 anos do jornal mais antigo em circulação da América Latina, o evento reuniu empresários, publicitários, formadores de opinião e representantes das marcas mais lembradas pelo público.

Em um clima de celebração, o Diario homenageou as 58 marcas vencedoras em 14 segmentos essenciais da rotina dos pernambucanos, como alimentos, saúde, telecomunicações, educação, serviços financeiros, varejo, veículos e muito mais.

A ideia é ouvir o consumidor, entender seus hábitos e construir uma comunicação próxima e estratégica são diferenciais que garantem fidelidade e relevância.

“É o nosso décimo ano consecutivo promovendo o Marcas Preferidas, ao lado dos nossos colaboradores e amigos. É um prazer receber estas empresas que estão no dia a dia dos pernambucanos fazendo a diferença”, afirma o vice-presidente do Diario de Pernambuco, Diogo Vital.

A pesquisa, realizada pelo Instituto Exatta, ouviu mais de 1.600 moradores do Recife, Olinda e Jaboatão entre os dias 6 e 23 de maio, utilizando o método Top of Mind, em que os consumidores citam espontaneamente a primeira marca que lhes vem à cabeça em cada categoria. O resultado revelou as preferências do público, bem como o impacto da comunicação e do marketing no fortalecimento das marcas.

“O prêmio prova que comunicação bem-feita dá resultado e inspira marcas a investirem mais na parceria com agências, entendendo que comunicação não é custo, mas sim investimento com retorno”, destaca o diretor de marketing do Diario de Pernambuco, Joaquim Lima.

Para o gerente comercial do Diario de Pernambuco, Fernando Cruz, o evento mostra às empresas o reconhecimento do público e valida a qualidade dos serviços e produtos.

“O Prêmio Marcas Preferidas é um reconhecimento valioso, porque mostra quais empresas realmente conquistaram a confiança e a lembrança espontânea dos pernambucanos em um mercado altamente competitivo e dinâmico. É uma validação do trabalho, da qualidade e da excelência dessas empresas. Para nós, do Diario de Pernambuco, é uma honra sermos pioneiros em trazer essa proposta ao mercado e viabilizar um evento e uma revista que transformam a preferência do consumidor em reconhecimento oficial e em celebração”, afirma.

Destaques



Entre os destaques da noite está a ASA Indústria, que tem diversos produtos de limpeza e alimentos nas casas dos pernambucanos.

“Este prêmio é um reconhecimento de todo o esforço que empreendemos há quase 30 anos na ASA Indústria. Trabalhamos para que as marcas cheguem de forma adequada ao consumidor e que elas sejam apropriadas em termos de proposta de valor e de comunicação. Existe um trabalho de 1.600 funcionários dedicados diariamente para que possamos alcançar o consumidor da melhor forma”, pontua a diretora de marketing Sylvia Sarubbi Costa.

Outra marca que teve destaque na premiação é o Grupo Raymundo da Fonte, que surgiu do desejo de levar bem-estar e qualidade de vida para os lares brasileiros. Entre as marcas do grupo está Minhoto, que ficou em primeiro lugar na categoria “Vinagre”.

“Este prêmio representa uma consolidação, uma validação do nosso trabalho. Gostaria de saber o que este evento significa para você. O prêmio proporciona um reconhecimento das marcas, resultado do nosso trabalho ao longo do ano”, ressalta a gerente de marketing do grupo, Renata Carvalho.