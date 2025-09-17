PE apresenta 37 proposta para programa da Sudene

Com um investimento previsto em R$ 9,8 bilhões, a Chamada Nordeste vai investir em projetos estratégicos na região dentro das diretrizes da Nova Indústria Brasil

O investimento em geração de energias renováveis como a solar e a eólica, segundo especialistas, pode ser uma alternativa para suprir momentos de escassez hídrica (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Pernambuco apresentou 37 planos de negócio, com uma demanda total por R$ 9,8 bilhões em crédito, à Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) dentro do projeto Chamada Nordeste. A iniciativa tem o objetivo de fomentar projetos estratégicos na região e o resultado dos escolhidos será divulgado no dia 28 de novembro.

Ao todo, a Chamada Nordeste recebeu 246 propostas, totalizando uma demanda de R$ 128,7 bilhões. Elas agora passarão por análise de enquadramento e avaliação conforme os critérios estabelecidos pelo projeto.

Após a definição dos empreendimentos beneficiados, os planos selecionados terão suporte conjunto das instituições financeiras participantes, que vão estruturar os instrumentos de apoio mais adequados às necessidades de cada um.



BANCOS

A Chamada é uma parceria da Sudene com instituições financeiras federais e quer garantir investimento vinculados às diretrizes estabelecidas pela Nova Indústria Brasil. O grupo reúne BNDES, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Finep e o Consórcio Nordeste



A iniciativa prevê investimentos de R$ 10 bilhões em diferentes modalidades de apoio, incluindo crédito, participação acionária, subvenção econômica e recursos não reembolsáveis.

Entre os planos apresentados, 180 (73%) foram elaborados em cooperação com instituições científicas e tecnológicas (ICTs), enquanto 76 aderiram ao formato de consórcio entre empresas.



Já em relação aos setores estratégicos, energias renováveis com foco em armazenamento lideraram o interesse dos empreendedores, com 91 propostas; seguidas da indústria automotiva e de máquinas agrícolas (57), da descarbonização por meio do hidrogênio verde (53), da bioeconomia voltada a fármacos (52) e de data centers verdes (52).



"O volume e a diversidade dos projetos apresentados mostram como cada estado do Nordeste possui potencial significativo para investimentos produtivos. Os resultados nos mostram também que o setor produtivo regional está preparado para identificar oportunidades e estruturar iniciativas capazes de gerar emprego, inovação e desenvolvimento”, afirmou o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre.

Na análise por estados, a Bahia concentrou o maior número de propostas: 63 planos de negócio, que totalizam R$ 39 bilhões em demanda de crédito. Em seguida aparecem o Ceará, com 38 projetos (R$ 24,7 bilhões), e Pernambuco, com 37 propostas que somam R$ 7,1 bilhões.

